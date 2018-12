"Iran bittersüß - Reise durch ein Land der Widersprüche" im ZDF

Das Geschäft des Teppichmachers Haghighi befindet sich im zweiten Torbogen direkt neben der weltberühmten Imam-Moschee in Isfahan. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/7840 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/ZDF/Jörg-Hendrik Brase" Bild-Infos Download

Mainz (ots) - Der Iran 40 Jahre nach der Islamischen Revolution: Reichtum und westlicher Lebensstil in Teheran, Armut und traditionelle Strukturen am Persischen Golf. Vier Wochen reisten ZDF-Korrespondent Jörg Brase und sein Team durch ein Land der Widersprüche zwischen Mullahs und Moderne. In der Dokumentation "Iran bittersüß" kommen am Donnerstag, 27. Dezember 2018, 22.15 Uhr im ZDF, Menschen zu Wort, die ihr Land lieben und doch mit ihm hadern.

Viele haben sich einen bescheidenen Wohlstand erarbeitet, der durch Sanktionen der USA bedroht ist. So auch Feyzollah Haghighi, 78 Jahre alt. Sein Teppichgeschäft in Isfahan zählt zu den ersten Adressen am dortigen Platz des Imams. "Nachdem Präsident Trump die Sanktionen verhängt hat, haben sechzig Prozent der Leute in unserer Teppichindustrie ihre Jobs verloren. Wir dürfen unsere Teppiche nicht mehr exportieren. Wir können keine Geschäfte mit dem Ausland mehr machen. Herr Trump glaubt, dass er einen Krieg gegen die Regierung führt. Aber er zerstört damit nur die Lebensgrundlage der einfachen Leute", sagt er und vergleicht den Iran mit einem Granatapfel: "eine bittere Schale, innen aber ist er ganz süß".

Die Dokumentation beleuchtet ein Land zwischen Kontrolle und Freiheitsdrang, zwischen strengen Kleidungsvorschriften und jungen Menschen, die im Internet sehen, was anderswo auf der Welt los ist. Die Modedesignerin Mahla Zamani sagt: "Die Kleidung eines Volkes ist wie ein wandelndes Museum - ein Spiegel ihrer Heimat. Kurz nach der islamischen Revolution gab es im Iran nur noch vier Farben - schwarz, braun, dunkelblau und grau." Sie kämpft darum, wieder Farbe ins Leben der iranischen Frauen zu bringen.

Die 25-jährige Shaghayegh sieht den Iran als ein Land junger Leute, die Träume haben und so leben wollen wie andere junge Leute auch. Shaghayegh findet einen Weg, auszubrechen und sich ein Stück Privatheit zu erobern in einem Land, in dem das öffentliche Leben strengen Regeln unterliegt.

In ZDFinfo ist "Iran bittersüß - Reise durch ein Land der Widersprüche" am Samstag, 19. Januar 2019, 9.00 Uhr, zu sehen. In der ZDFmediathek ist die Dokumentation ab dem 27. Dezember 2018 jederzeit abrufbar.

Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de

Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/iranbittersuess

Pressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/iran-bittersuess/

ZDFmediathek: https://zdf.de/doku-wissen

Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121













Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell