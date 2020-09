SWR - Das Erste

Heike Makatsch und Sebastian Blomberg im Tatort-Dreh

Bild-Infos

Download

Baden-Baden (ots)

Im "Tatort - Blind Date" (AT) ermitteln Ellen Berlinger und Martin Rascher zum zweiten Mal gemeinsam in Mainz / Dreharbeiten im September und Oktober

Das Ermittlerteam steht zum zweiten Mal für einen SWR Tatort vor der Kamera. In Mainz und Umgebung laufen zurzeit die Dreharbeiten zum "Tatort - Blind Date" (AT), in dem Hauptkommissarin Ellen Berlinger (Heike Makatsch) und ihr Kollege Martin Rascher (Sebastian Blomberg) einen außergewöhnlichen Fall aufklären müssen. Das Drehbuch stammt von Wolfgang Stauch, Regie führt Ute Wieland. Die Bildgestaltung verantwortet Cornelia Janssen. Henriette Nagel, Anica Happich, Jan Bülow und Jule Böwe sind in weiteren Rollen zu sehen. Gedreht wird noch bis Mitte Oktober 2020.

Ermittlungen mit allen Sinnen

In einer Mainzer Tankstelle wird der Tankwart erschossen - der zweite und dieses Mal tödliche Überfall innerhalb von zwei Wochen. Einzige Zeugin des Mordes ist die blinde Jura-Studentin Rosa Münch (Henriette Nagel), die noch bei ihren Eltern wohnt und sich nach einem Leben jenseits der überfürsorglichen Kontrolle ihres Vaters sehnt. Ellen Berlinger (Heike Makatsch) und Martin Rascher (Sebastian Blomberg) ermitteln auf den Spuren der zwei Täter und folgen den Hinweisen der Blinden: dem Geruch eines teuren Parfüms, den Stimmen von Tatverdächtigen, den von Rosa am Tatort gehörten und gefühlten Details. Als die vermeintlichen Täter Kontakt zu Rosa aufnehmen, will diese keinen Polizeischutz. Berlinger und Rascher vermuten, dass die junge Frau mehr weiß, als sie sagt - die Täter vielleicht sogar kennt, mag, anziehend findet... Die Ermittler müssen zu ungewöhnlichen Methoden greifen, um weitere Tote zu verhindern.

Green Shooting

Der "Tatort - Blind Date" (AT) entsteht im Rahmen der Nachhaltigkeitsinitiative "100 grüne Produktionen" des Arbeitskreises "Green Shooting", der sich für ressourcenschonendes Produzieren einsetzt, dem Zieglerfilm und der SWR seit dessen Gründung angehören. Mehr Infos unter: https://greenshooting.mfg.de/100-gruene-produktionen/..

"Tatort - Blind Date" (AT) ist eine Produktion von Zieglerfilm Baden-Baden im Auf-trag des SWR für Das Erste. Der Produzent ist Marc Müller-Kaldenberg, Producer ist Pascal Nothdurft. Die Redaktion liegt bei Ulrich Herrmann (SWR).

Weitere Infos unter:

http://swr.li/tatort-blind-date-dreharbeiten

Drehstartfoto unter www.ARD-foto.de

Pressekontakt: Annette Gilcher, Telefon 07221 929 24016, annette.gilcher@SWR.de Zieglerfilm, Thomas Petersen, Tel: 030 320 905 42, petersen@ziegler-film.com

Original-Content von: SWR - Das Erste, übermittelt durch news aktuell