Masken-Debakel: Wer zahlt die teure Beschaffung des Bundes? "Plusminus" im Ersten

Wirtschaftsmagazin "Plusminus" am Mittwoch, 16. September 2020, 21:45 bis 22:15 Uhr, Das Erste / Moderation: Alev Seker (Südwestrundfunk)

Als im März persönliche Schutzausrüstung auch in Arztpraxen und Kliniken knapp wurde, beschloss das Bundesgesundheitsministerium, selbst Atemschutzmasken und Schutzkittel zu beschaffen. Mehr als 700 Verträge wurden geschlossen, Masken für rund 6,4 Milliarden Euro bestellt. Das Verfahren lief völlig aus dem Ruder. "Plusminus" berichtet über Lieferanten, die bis heute auf ihr Geld warten oder auf Millionen von bestellten Masken sitzen. Vor dem Landgericht Bonn sind inzwischen mehr als 50 Verfahren anhängig. Nach Einschätzung von Rechtsanwält*innen könnten allein daraus auf das Bundesgesundheitsministerium Rechnungen von rund 1,5 Milliarden Euro zukommen. Und das sind längst nicht alle Kosten der Maskenbeschaffung. Die Einkaufstour des Bundegesundheitsministeriums kommt die Steuerzahler teuer zu stehen. Das Wirtschaftsmagazin "Plusminus" am Mittwoch, 16. September 2020, 21:45 bis 22:15 Uhr im Ersten, online auf DasErste.de, in der ARD Mediathek und auf Youtube.

Weitere Themen der Sendung:

Unternehmensinsolvenzen - droht die große Welle? Bislang sind deutsche Unternehmen gut durch die Coronakrise gekommen. Dafür haben vor allem großzügige Staatshilfen und die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht gesorgt. Nun plant das Justizministerium die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht sogar noch zu verlängern Doch Wirtschaftsexpert*innen warnen: Die Sondergesetze seien zwar gut gemeint, täuschen aber über den wahren Zustand der deutschen Wirtschaft hinweg. Schon jetzt können Insolvenzverwalter*innen und Sanierungsberater*innen sich vor Beratungsterminen kaum retten.

Paypal - der Zahlungsdienstleister profitiert von der Corona Krise Während der Corona Krise boomte der Online-Einkauf. Davon profitieren auch Zahlungsdienstleister wie Paypal. Um den blauen Button kommt man als Onlineshop kaum herum. Für die Kund*innen ist das Zahlen bequem, ohne komplizierte Kontonummer, E-Mail-Adresse und Passwort reichen. Doch ist das Vertrauen in die Sicherheit von Paypal gerechtfertigt? "Plusminus" berichtet über Kund*innen, die plötzlich um hunderte Euro ärmer waren und Händler*innen, die monatelang nicht an ihr Geld kamen.

"Plusminus" Seit mehr als 40 Jahren erklärt "Plusminus", das Wirtschaftsmagazin im Ersten, auf verständliche Weise Zusammenhänge der komplexen Wirtschaftswelt und gibt den Zuschauer*innen Orientierung. Das Magazin liefert Hintergrundberichte zu wirtschaftspolitischen und makroökonomischen Themen, deckt mit investigativen Recherchen Missstände auf, konfrontiert Verantwortliche und stößt öffentliche Debatten an. "Plusminus" wird im wöchentlichen Wechsel von den Wirtschaftsredaktionen von BR, HR, MDR, NDR, SR, SWR und WDR verantwortet.

