ZDFneo startet Podcast mit Laura Karasek

Von Laura Karasek gibt's was auf die Ohren: Am Dienstag, 21. Januar 2020, startet der wöchentliche ZDFneo-Podcast "Laura Karasek - Zart am Limit". Abrufbar ist er in der ZDFmediathek unter https://laurakarasek.zdfneo.de und überall dort, wo es Podcasts gibt.

Die Moderatorin talkt darin mit einem oder auch mehreren Gesprächspartnern über Themen ihrer Lebenswelt - der Lebenswelt der 30- bis 40-Jährigen. Gemeinsam mit Sänger Clueso und Schriftsteller Benjamin von Stuckrad-Barre nimmt sie sich in einer Ausgabe das Thema "Männerfreundschaften" vor. Die Moderatorinnen Collien Ulmen-Fernandes und Tiejen Onaran konnte Laura Karasek für eine Talkrunde über "Business-Women" gewinnen. Und das Thema "Geschwister" liefert Gesprächsstoff für gleich fünf Talk-Partner: Laura Karasek spricht mit ihrem Bruder Niko Karasek, mit der Autorin und Moderatorin Laura Larsson und deren kleiner Schwester Nathalie sowie mit den Zwillingsbrüdern Heiko und Roman Lochmann, bekannt als Musik- und Comedy-Duo "Die Lochis".

Ihr Ohr ganz exklusiv schenkt Laura Karasek der Autorin und Moderatorin Sophie Passmann, bekannt u.a. aus dem "NEO MAGAZIN ROYALE mit Jan Böhmermann". In dieser Ausgabe des Podcasts geht es ums Alter und das Älterwerden. Eine Hörprobe des Talks mit Sophie Passmann gibt es hier: https://kurz.zdf.de/Rjp/.

Während der Podcast "Laura Karasek - Zart am Limit" u.a. in der ZDFmediathek zu hören ist, bereitet sich die Moderatorin auf die zweite Staffel ihrer Talkshow in ZDFneo vor. Im Frühjahr 2020 gibt es zehn neue Ausgaben.

"Laura Karasek - Zart am Limit" in der ZDFmediathek: https://laurakarasek.zdfneo.de

