ZDFneo

ZDFneo, kurzfristige Programmänderung

Mainz, 2. Januar 2020

Mainz (ots)

Woche 03/20 Freitag, 17.01. Bitte Programmänderungen beachten: 2.25 Silent Witness Kalkulierter Mord (1) (vom 22.2.2019) 3.15 Silent Witness Kalkulierter Mord (2) (vom 22.2.2019) 4.05 Silent Witness Nächstenliebe (1) (vom 1.3.2019) 4.55 Silent Witness Nächstenliebe (2) (vom 1.3.2019) Großbritannien 2018 ("No Offence" verschiebt sich auf 18.01.2020, ab 4.25 Uhr; nähere Angaben zu "Silent Witness - Nächstenliebe 1+2" entnehmen Sie bitte dem ursprünglichen Programmtag, 18.01.2020, 2.35 Uhr / 3.25 Uhr; ab 5.45 Uhr Programm wie ausgedruckt). Woche 04/20 Samstag, 18.01. Bitte Programmänderungen beachten: 23.35 Street Fighter - Die entscheidende Schlacht (Street Fighter) 1.10 Halb tot - Half Past Dead (Half Past Dead) (von 22.00 Uhr) 2.45 Silent Witness Zwiespalt (1) (vom 8.3.2019) Großbritannien 2018 3.35 Silent Witness Zwiespalt (2) (vom 8.3.2019) Großbritannien 2018 4.25 No Offence Wo ist Cathy? (vom 14.7.2016) 5.10 No Offence Unter Hypnose (vom 21.7.2016) ("Silent Witness - Nächstenliebe 1+2" wird auf 17.01.2020, ab 4.05 Uhr vorgezogen; nähere Angaben zu beiden Folgen "No Offence" entnehmen Sie bitte dem ursprünglichen Programmtag, 17.01.2020, 4.10 Uhr / 5.00 Uhr).

