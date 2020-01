ZDFneo

ZDFneo, Programmänderung

Mainz, 14. Januar 2020

Mainz (ots)

Woche 05/20 Montag, 27.01. Bitte Zeitkorrektur und Programmänderung beachten: 2.05 Die glorreichen 10 Die unglaublichsten Morde der Geschichte (vom 26.1.2020) 2.50 Terra X Faszination Erde - mit Dirk Steffens Ostsee - junges Meer am Abgrund? (vom 10.2.2019) 3.35 Terra X Faszination Erde - mit Dirk Steffens Japan - Land der Gegensätze (vom 27.1.2019) 4.20 Terra X Eine Erde - viele Welten Wüsten (vom 16.4.2017) 5.00 Terra X Fantastische Phänomene 1. Welt in Bewegung (vom 20.5.2017) 5.45 Terra X -6.30 Fantastische Phänomene 2. Bausteine des Lebens (vom 20.5.2017) (Die Sendung "Terra Xpress" um 4.25 Uhr entfällt.) Dienstag, 28.01. Bitte Zeitkorrekturen beachten: 6.30 Terra X Auf die Größe kommt es an - Riesen (vom 9.9.2018) 7.15 Terra X Auf die Größe kommt es an - Zwerge (vom 9.9.2018) 8.00 Topfgeldjäger Das Duell am Herd mit Steffen Henssler (ZDF 30.1.2012) 8.55 Lafer!Lichter!Lecker! Die etwas andere Promi-Kochschule (vom 25.3.2013) 9.40 Bares für Rares Die Trödel-Show mit Horst Lichter (ZDF 27.1.2020) 10.30 Bares für Rares Die Trödel-Show mit Horst Lichter (vom 8.3.2018) 11.25 Dinner Date Die Datingshow mit Biss Jan (vom 7.11.2019) 12.10 Monk Mr. Monk und Monica (vom 21.8.2016) 12.50 Monk Mr. Monk und der Marathon-Mann (vom 27.8.2016) 13.35 Neue Folgen Psych Shawns & Gus' verrückte Reise durch Kanada 14.15 Psych Wer früher mordet, ist schneller reich 14.55 Monk Mr. Monk und Monica (von 12.10 Uhr) 15.40 Monk Mr. Monk und der Marathon-Mann (von 12.50 Uhr) 16.20 Psych Shawns & Gus' verrückte Reise durch Kanada (von 13.35 Uhr) 17.00 Psych Wer früher mordet, ist schneller reich (von 14.15 Uhr) 17.45 Bares für Rares Die Trödel-Show mit Horst Lichter (von 9.30 Uhr) Deutschland 2020 (Weiterer Ablauf ab 18.35 Uhr wie vorgesehen.)

Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121

Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuell