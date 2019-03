Aurora Deutschland GmbH

Aurora Deutschland liefert erstmals Cannabisblüten-Vollextrakt

Aurora Deutschland GmbH (https://www.auroramedicine.com/de/), einer der führenden Importeure und Großhändler von medizinischem Cannabis, erweitert ab sofort sein Produktportfolio um einen Cannabisblüten-Vollextrakt. Damit leitet die Aurora Deutschland die nächste Stufe der medizinischen Versorgung von Patienten mit Cannabis-Arzneimitteln (CAM) ein.

Der von Aurora Deutschland ab sofort erhältliche Cannabisblüten-Vollextrakt ist unter standardisierten, hoch kontrollierten Bedingungen hergestellt und garantiert eine gleichbleibende pharmazeutische Qualität. Diese wird - z.B. in Bezug auf Wirkstoffkonzentration und -zusammensetzung - durch die hochmoderne CO2-Extraktion gewährleistet. Sowohl die Produktionsstätten als auch der gesamte Herstellungsprozess unterliegen dabei strengen GMP-Regularien. Das Vollextrakt, welches als Ausgangsstoff für ein Rezepturarzneimittel in die Apotheken gelangt, ermöglicht Apothekern eine einfache Zubereitung der oral einzunehmenden Rezeptur und Ärzten eine genaue Dosierung sowie bessere Titration. Cannabisblüten-Vollextrakte enthalten neben den Cannabinoiden Dronabinol (THC) und Cannabidiol (CBD) weitere natürliche Pflanzenstoffe, wie beispielsweise Terpene, welche zusätzlich therapeutisch wirksam sein können. "Wir freuen uns, mit optimierten Produkten die Patientenversorgung in Deutschland verbessern zu können. Mit diesem nicht zu inhalierenden Cannabisprodukt bieten wir Arzt und Patient die Möglichkeit einer weiteren Therapieoption", sagt Dr. Sandra Bütow, Director Marketing & Medical Education bei Aurora Deutschland.

Neue Chancen durch Produkterweiterung

In Kanada wurde der Extrakt als erweiterte Therapiemöglichkeit bereits gut angenommen. Aurora Cannabis Inc., die kanadische Muttergesellschaft von Aurora Deutschland, verzeichnete demnach im Mai 2017 - nach der Einführung des Cannabisblüten-Vollextrakts im April 2017 - ein Umsatzplus von 38% gegenüber dem Januar 2017. "Mit der Einführung des Vollextrakts rechnen wir mit einem deutlichen Zuwachs der Cannabis-Verordnungen. Durch die Produkterweiterung erwarten wir, unsere Führung im deutschen Markt deutlich ausbauen zu können", so Dr. Florian Holzapfel, Geschäftsführer von Aurora Deutschland. Die Einführung des Extraktes in den deutschen Markt ist Teil der Strategie zur besseren Patientenversorgung von Aurora Cannabis Inc., deren GMP-zertifizierte Produktionskapazitäten schrittweise angehoben werden sollen. Eine breitere Produktpalette in Europa und besonders in Deutschland soll auf lange Sicht Umsatzwachstumspotenziale nutzbar machen.

Cannabis als Heilpflanze

Cannabis als medizinische Heilpflanze wird bereits seit Jahrtausenden angewendet und kann zur Verbesserung der Lebensqualität von schwer kranken Patienten beitragen. Medizinische Cannabisprodukte wie Cannabisextrakte können in Deutschland seit einer Gesetzesänderung vom 10. März 2017 auf Rezept verschrieben und von den Krankenkassen erstattet werden. Diese Arzneimittel können sowohl im stationären als auch im ambulanten Bereich eingesetzt werden. Die Genehmigung zur Kostenübernahme durch die Krankenkassen kann erfolgen, sofern eine schwerwiegende Erkrankung vorliegt und andere Medikamente nicht wirken oder nicht angewendet werden können. Wichtig ist dabei die Einschätzung des jeweiligen Arztes, ob durch Medizinal-Cannabis eine spürbare Symptomlinderung erreicht und/oder der Krankheitsverlauf positiv beeinflusst werden kann. Eine positive therapeutische Wirkung von medizinischem Cannabis wurde in zahlreichen Studien bei verschiedenen Indikationen bereits gezeigt.

Über Aurora Deutschland

Die Aurora Deutschland GmbH wurde im Juli 2015 von Dr. Florian Holzapfel und Patrick Hoffmann unter dem Namen Pedanios GmbH gegründet. Mit der erteilten Großhandelserlaubnis konnten noch im Dezember 2015 die ersten Cannabis-Produkte vertrieben werden. Bei den von der Aurora Deutschland GmbH vertriebenen Medizinal-Cannabisprodukten handelt es sich um Arzneimittel gemäß AMG § 2 Absatz 1 und Ausgangsstoffe nach § 11 der ApBetrO.

Seit dem Jahr 2017 ist das Unternehmen eine Tochtergesellschaft des börsennotierten lizenzierten kanadischen Cannabis-Produzenten Aurora Cannabis Inc. mit Hauptsitz in Edmonton, Alberta. Mit einer Produktionskapazität von mehr als 500.000 kg pro Jahr und einem Vertriebsnetz in 20 Ländern auf fünf Kontinenten ist Aurora einer der weltweit größten und führenden lizenzierten Cannabis-Produzenten.

Anfang August 2018 firmierte die Pedanios GmbH offiziell zu Aurora Deutschland GmbH um (https://www.auroramedicine.com/de/). Neben der Aurora Deutschland unterhält Aurora Cannabis Inc. europaweit länderspezifische Gesellschaften in Italien, den Niederlanden und Polen, die unter der Dachgesellschaft Aurora Europe mit Sitz in Berlin gebündelt sind.

