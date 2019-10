Ipsos GmbH

Umfrage: Gesundheitssystem kümmert sich zu wenig um psychische Krankheiten

Die meisten Deutschen (84%) halten die eigene geistige Gesundheit für genauso wichtig wie ihr körperliches Wohlbefinden. Gleichzeitig haben weniger als vier von zehn Bundesbürgern (39%) den Eindruck, dass das derzeitige Gesundheitssystem psychischen Erkrankungen denselben Stellenwert einräumt wie körperlichen Beschwerden. Das ist das Ergebnis einer globalen Studie des Markt- und Meinungsforschungsinstituts Ipsos im Auftrag des Policy Institutes am King's College in London.

Ausgaben für geistige Gesundheit keine Geldverschwendung

Ebensoviele Befragte (39%) denken sogar, dass die körperliche Verfassung der Patienten vom Gesundheitswesen grundsätzlich als wichtiger betrachtet wird als die Psyche. Folgerichtig widersprechen zwei Drittel (65%) der Befragten der Meinung, dass zunehmende Ausgaben für Dienstleistungen zum Wohle der psychischen Gesundheit eine Geldverschwendung wären.

Psychische Störungen eine Krankheit wie jede andere

Eine knappe Mehrheit der Deutschen (56%) hält psychische Erkrankungen zudem für Krankheiten wie jede andere, nur jeder Fünfte (21%) ist anderer Meinung. Nichtsdestotrotz denken mehr als sechs von zehn Bundesbürgern (61%), dass wir in unserer Gesellschaft noch viel toleranter gegenüber Menschen mit psychischer Krankheit sein müssten.

Hilfe suchen ein Zeichen von Stärke

Etwa ebenso viele Befragte (58%) finden außerdem, dass es ein Zeichen von Stärke ist, wenn man bei mentalen Beschwerden einen Psychologen bzw. Psychiater aufsucht, wobei bei Frauen der Anteil der Zustimmungen höher ist als bei Männern (62% vs. 55%). In vielen Ländern werden Besuche beim Psychologen bzw. Psychiater sogar noch deutlich positiver bewertet als hierzulande, vor allem in lateinamerikanischen Nationen wie Mexiko (81%), Peru (78%) oder Kolumbien (74%) trifft das zu. In Südkorea (28%) und Japan (24%) wird es dagegen eher als Schwäche angesehen, wenn man sich bei geistigen Problemen professionelle Hilfe sucht.

Deutsche denken selten über eigene Psyche nach

Obwohl sich viele Deutsche der Bedeutung von psychischer Gesundheit durchaus bewusst sind, denken wir doch vergleichsweise selten über unser eigenes geistiges Wohlbefinden nach. Nicht einmal jeder zweite Bundesbürger (45%) gibt an, häufig über die eigene Psyche nachzudenken. Männer (38%) und ältere Menschen ab 50 Jahren (41%) beschäftigen sich sogar noch deutlich seltener mit ihrer seelischen Verfassung als Frauen (53%) und jüngere Personen bis 35 Jahre (51%). Lediglich in 4 von insgesamt 29 befragten Ländern achten die Menschen noch weniger auf die eigene Psyche als die Deutschen, mit Abstand am seltensten jedoch in Russland (25%).

