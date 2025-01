SWR - Südwestrundfunk

SWR Extra: Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus

Mainz (ots)

Gedenkveranstaltung zum 80. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz / Mo., 27.1.2025, live von 11 - 12:45 Uhr im SWR und in der ARD Mediathek

Am 27. Januar 2025 jährt sich die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz zum 80. Mal. Aus diesem Anlass gedenkt der rheinland-pfälzische Landtag den Opfern des Nationalsozialismus in einer Veranstaltung in der Neuen Synagoge in Mainz. Im Mittelpunkt stehen in diesem Jahr die im Nationalsozialismus verfolgten Jüdinnen und Juden Europas. In Ansprachen werden unter anderem Landtagspräsident Hendrik Hering und Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) an die Gräuel des Nationalsozialismus erinnern. Auch wird der 104-jährige Zeitzeuge und Überlebende des Holocaust Nicolaus Blättermann an der Veranstaltung teilnehmen. Der SWR überträgt die Gedenkveranstaltung live im linearen Fernsehen sowie in der ARD Mediathek.

