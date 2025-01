SWR - Südwestrundfunk

Konstruktiver Austausch beim 19. SWR Medienforum Migration "Wir, hier. Debatten einer Migrationsgesellschaft"

Das 19. SWR Medienforum Migration unter dem Motto "Wir, hier. Debatten einer Migrationsgesellschaft" hat fachliche Impulse und spannende Diskussionen zum Thema "Asyl, Integration, Teilhabe" aufgezeigt. In festlichem Rahmen wurde am Ende der Veranstaltung Anna Koktsidou, Organisatorin des Medienforums und langjährige Beauftragte für Vielfalt und Integration im SWR, in den Ruhestand verabschiedet. Sie übergibt den Staffelstab an Stephan Lenhardt.

Medienforum Migration gibt seit Jahrzehnten wichtige Impulse

Das Medienforum Migration hat sich in den über 35 Jahren seines Bestehens zu einer der größten Fachtagungen im Bereich Migration und Medien entwickelt. Alle zwei Jahre bringt der SWR in Stuttgart Medienschaffende, Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Wissenschaft und Kultur, Migrantenorganisationen und interessierte Bürgerinnen und Bürger zusammen, um über aktuelle Entwicklungen zu diskutieren.

Anna Koktsidou, SWR Beauftragte für Vielfalt und Integration:

"Das SWR Medienforum Migration ist ein kleines Juwel: hier können Debatten tiefgründig und unaufgeregt, fundiert und konstruktiv geführt werden. Eine Migrationsgesellschaft wie die deutsche braucht Diskussionen, die uns nach vorne bringen, und Medien, die das Thema reflektieren. Das gelingt uns mit dem Medienforum hervorragend."

Konstruktive Debatte zum Thema Migration

In ihrem Vortrag zu Asyl sprach die Politikwissenschaftlerin Prof. Dr. Petra Bendel (FAU Erlangen-Nürnberg) von Ängsten, die geschürt würden, wonach Veränderungen allein auf Migration zurückzuführen seien. Migration sei jedoch nur ein Element mancher Probleme wie Wohnungsnot oder fehlende Kitaplätze und häufig nicht das zentrale. Keinesfalls dürften gesellschaftliche Gruppen gegeneinander ausgespielt werden. Sie forderte eine konstruktive Debatte. Um gerade Hass im Netz zu begegnen, bräuchte es eine konsequente Bekämpfung wie durch das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, Schulungen und Anlaufstellen für Opfer von Hate Speach sowie Moderation und Kuratierung bei Social Media. Die Medienhäuser seien gefordert, ihre Bemühungen, um einen sensiblen Umgang mit Bildern und Begriffen im Rahmen der publizistischen Selbstkontrolle zu verstärken.

"Rassismus ist kein Randphänomen, sondern relevant für die ganze Gesellschaft." Diese These belegte Dr. Cihan Sinanoglu, der Leiter des Nationalen Diskriminierungs- und Rassismusmonitor am Deutschen Zentrum für Integrationspolitik- und Migrationsforschung mit empirischen Daten. "Rassismus wird in der Gesellschaft auch als Problem angesehen. Und trotzdem fehlen die Debatten darüber."

Weitere Materialien zu der Veranstaltung werden auf der Seite des Medienforums zur Verfügung gestellt.

Feierliche Verabschiedung von Anna Koktsidou

Anna Koktsidou, Organisatorin und Tagungsleitung des Medienforums sowie langjährige Beauftragte für Vielfalt und Integration im SWR, wurde im Rahmen des Medienforums in den Ruhestand verabschiedet. Sie übergibt den Staffelstab an Stephan Lenhardt (44), der zuvor für die ARD Kommunikation im SWR arbeitete.

"Ich freue mich, dass es mir in meiner Zeit als SWR Beauftragte für Vielfalt und Integration gelungen ist, Diversität als wichtige Aufgabe im SWR zu verankern, den Blick dafür zu schärfen. Mittlerweile sprechen wir bei der Umsetzung von Vielfalt nicht mehr über das ,ob', sondern über das ,wie'. Wir erkennen die Hürden an, die beispielsweise Menschen mit Einwanderungsgeschichte oder aufgrund ihrer sozialen Herkunft überwinden müssen, und bauen sie kontinuierlich ab. Das ist Teil unserer Verantwortung als öffentlich-rechtliches Unternehmen. Ganz im Sinne des 'Wir', das auf dem Medienforum diskutiert wurde", so Anna Koktsidou zu ihrem Abschied.

Kai Gniffke, SWR Intendant:

"Dank Anna Koktsidou ist Vielfalt nicht nur ein Schlagwort, sondern eine Haltung, die unser Handeln und den ganzen SWR mitprägt - der SWR ist ein Sender von allen für alle. Anna Koktsidou hat immer wieder betont, wie bereichernd Unterschiedlichkeit sein kann und wie wichtig es ist, die Geschichten und Stimmen aller Menschen zu hören, die unsere Gesellschaft zusammen so vielfältig machen."

Weitere Informationen unter http://swr.li/medienforum-migration-2025 und auf der Seite des SWR Medienforums.

