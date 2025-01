1. Platz der SWR Bestenliste im Januar 2025: "Umlaufbahnen"

SWR - Südwestrundfunk

Der Roman "Umlaufbahnen" von Samantha Harvey steht im Januar 2025 auf Platz 1 der SWR Bestenliste. Das Buch handelt von sechs Astronauten, die in einer Raumstation durchs All schweben. Den Planeten Erde umkreisen sie einmal in 90 Minuten, 16 Mal in 24 Stunden. Obwohl die zwei Frauen und vier Männer aus ganz unterschiedlichen Nationen auf engstem Raum arbeiten, essen und schlafen, ist alles vom Alltag losgelöst. Schwerkraft und Zeitempfinden sind außer Kraft gesetzt. Was passiert, wenn man seine Heimat nur aus weiter Ferne durch ein kleines Fenster sieht?

Platz 2: "Das Lied des Propheten"; Platz 3: "Das Fest"

Die SWR Bestenliste empfiehlt seit mehr als 40 Jahren jeden Monat zehn lesenswerte Bücher. Nicht die Verkaufszahlen bestimmen dabei die Reihenfolge, sondern eine unabhängige Jury aus 30 namhaften Literaturkritiker:innen. Diese wählen jeweils vier Neuerscheinungen aus, denen sie möglichst viele Leser:innen wünscht. Den zweiten Platz der SWR Bestenliste Januar belegt "Das Lied des Propheten" von Paul Lynch, der Roman "Das Fest" von Lucy Fricke folgt auf Platz drei.

SWR Bestenliste in SWR Kultur und im Web

Im Radio diskutieren einmal im Monat Jurymitglieder über ausgewählte Bücher der neuen Bestenliste. Nächster Sendetermin: Sonntag, 5. Januar 2025, in SWR Kultur, 17:04 Uhr. "SWR Bestenliste - der Literaturtalk" gibt es zum Nachhören auch in der kostenlosen SWR Kultur App.

Weitere Informationen und die vollständige Liste der zehn besten Bücher: https://www.swr.de/swrkultur/literatur/bestenliste/index.html

