SWR - Südwestrundfunk

Die "Telespiele" kehren zurück

Spielshow aus den 1970er und 80er Jahren

Thomas Gottschalk erinnert sich - am 25. Dezember 2024 um 18:45 Uhr im SWR und in der ARD Mediathek

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Baden-Baden (ots)

"Telespiele" begeisterte vor mehr als vier Jahrzehnten das Fernsehpublikum. Nun kehrt die Spielshow zurück. Prominente aus dem Südwesten treten an und lassen ein Stück TV-Geschichte wieder aufleben. Zu sehen am 25. Dezember 2024, 18:45 Uhr, im SWR und in der ARD Mediathek. Zu Wort kommt unter anderem Thomas Gottschalk. Er hat die Originalsendung moderiert. Es war seine erste Live-TV-Sendung und der Start seiner Fernsehkarriere. "Telespiele" lief von 1977 bis 1981 mit insgesamt 29 Folgen. Produziert wurde sie vom damaligen Südwestfunk (SWF) in Baden-Baden.

Geräusche bringen das Videospiel in Bewegung

Mit "Telespiele" werden Nostalgiefans und Gamer angesprochen. Damals wie heute gilt: Videospiele bilden den Mittelpunkt der Unterhaltungsshow. Im Zentrum steht "Pong", damals als "Teletennis" bekannt. Zwei weiße Striche - die Schläger - werden mithilfe von Mikrofonen durch Geräusche wie Stimmen, Musikinstrumente oder Klatschen gesteuert, um einen Ball hin und her zu spielen. Mitmachen konnten - und können - alle: sowohl die Zuschauer:innen im Studio als auch Anrufer:innen von zu Hause. Die Gewinner:innen dürfen sich einen Musik- oder Spielfilmclip wünschen.

Prominente aus dem Südwesten spielen um die Wette

Mit dabei sind die SWR3 Moderatoren Sascha Zeus und Michael Wirbitzky, Gamerin und Influencerin Sandra "Insanedra", Partysänger Tobee, Komiker Dominik "Dodokay" Kuhn, Moderatorin Jessica "Jess" Schöne, "Schwäbfluencerin" Joy Beck sowie der zweifache Vizeweltmeister im Tetris, Christian Haupt. Sie sitzen an den Originalgeräten von damals und spielen gegeneinander. Thomas Gottschalk, der frühere Moderator der "Telespiele", sowie Produzent Holm Dressler sind in Einspielfilmen zu sehen und zu hören. Sie erinnern sich an die damalige Show. Gezeigt werden zudem Ausschnitte aus den damaligen Folgen.

"Telespiele"

Mittwoch, 25. Dezember 2024, 18:45 Uhr, SWR und auch in der ARD Mediathek;

Wiederholung: Donnerstag, 26. Dezember 2024, 11:55 Uhr, SWR

Informationen und Fotos unter: swr.li/telespiele

Fotos auf www.ARD-foto.de

SWR vernetzt Newsletter: x.swr.de/s/vernetztnewsletter

Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell