Neue Adults-Only-Anlage TUI MAGIC LIFE Beldibi ab sofort geöffnet

TUI MAGIC LIFE Beldibi startet als dritte Adults-Only-Anlage in den Betrieb

Abwechslungsreiche Sport-, Party- und Show-Highlights für Singles, Paare und Gruppen

Zur Eröffnung exklusives Preisangebot: Ab 440 Euro pro Person inkl. Flug

Der TUI MAGIC LIFE Beldibi startet ab sofort als dritte Adults-Only-Anlage seinen Betrieb. Mit dem Neuzugang im Portfolio konzentriert sich die international ausgerichtete Clubmarke der TUI gezielt darauf, ihr Urlaubsangebot für ein erwachsenes, erlebnisorientiertes Publikum zu erweitern. Neben dem TUI MAGIC LIFE Candia Maris auf Kreta wird auch der TUI MAGIC LIFE Bodrum ab Sommer 2024 als Anlage für Erwachsene weitergeführt.

"Wir führen unter der Marke TUI MAGIC LIFE inzwischen 15 Clubanlagen, die unseren Gästen hervorragende Urlaubserfahrungen bieten. Dabei hat sich unser Angebot in den Clubs traditionell vor allem an Familien gerichtet. Ergänzend dazu möchten wir 2024 mit einem kuratierten Angebot von Adults-Only-Anlagen passgenaue und attraktive Urlaubsangebote für unsere erwachsenen Gäste schaffen", so Bernd Mäser, Managing Director bei TUI MAGIC LIFE.

Neben dem breiten All-Inclusive-Angebot, wozu konzeptübergreifend vor allem qualitative Sport- und Freizeitangebote zählen, erwartet die Gäste im TUI MAGIC LIFE Beldibi ein abwechslungsreiches kulinarisches Angebot. In insgesamt sechs Restaurants, zu denen vier erlesene Spezialitätenrestaurants zählen, fünf Bars und ein Coffee House, dürfen sich Urlauberinnen und Urlauber auf eine Vielzahl von kreativen Cocktailvariationen und Gaumenfreuden aus aller Welt freuen.

Die neue Adults-Only-Anlage befindet sich außerdem in direkter Strandlage und am Rande des imposanten Taurusgebirges, für das die Türkei weltweit bekannt ist. Mit einer Größe von rund 4,5 Hektar und 190 Zimmern, bietet die eher kompakte Anlage aus dem Hause TUI alles, was das All-Inclusive-Herz begehrt.

Limitierter Preisknaller zur Eröffnung: 5 Nächte im Doppelzimmer ab 440 Euro pro Person, zum Beispiel ab 04.04.2024 mit Flug ab/bis Münster-Osnabrück.

Über TUI MAGIC LIFE

Die All-Inclusive-Clubmarke TUI MAGIC LIFE verfügt über das breiteste All-Inclusive-Angebot auf dem deutschen Markt. Die vielfältigen Sport- und Entertainmentangebote sorgen bei Familien, Singles, Paaren und Gruppen für einen abwechslungsreichen Urlaub ohne Nebenkosten. Alle derzeit 15 Clubs liegen direkt am Meer und haben jeweils unterschiedliche Profile und Schwerpunkte.

