TUI Deutschland GmbH

Noch vor der beliebtesten Buchungszeit: Mallorca toppt schon alles

Hannover/Berlin (ots)

Weiter hohe Nachfrage ebenfalls für Griechenland

Türkei nimmt weiter Fahrt auf, TUI will Urlauberzahl deutlich steigern

Neuer TUI Magic Life in Kemer & exklusive Hotel-Partnerschaft

TUI fly mit neuen Flugverbindungen

Erlebnisse in allen Facetten: Rundreisen sind gefragt

Immer mehr Kunden kombinieren Online und Offline bei der Buchung

Die Reiselust ist ungebrochen. Nach einem sehr guten Sommer 2023 konnte Stefan Baumert, Vorsitzender der TUI Deutschland Geschäftsführung, bei der heutigen Vorstellung des Sommerprogramms 2024 in Berlin auch für die aktuelle Wintersaison auf ein zweistelliges Buchungsplus im Vergleich zum Vorwinter verweisen. Und während Schmuddelwetter und Schneewehen Deutschland in der Vorweihnachtszeit fest im Griff haben, rückt bei den Menschen bereits die Planung für den Reisesommer 2024 in den Fokus.

"Wir stehen kurz vor der beliebtesten Buchungszeit", so Baumert. "Ende Dezember, Anfang Januar erwarten wir nochmals einen deutlichen Anstieg der Buchungen." Dabei steigt die Zahl der Frühbucher erneut - um ein Viertel zum Vorsommer. Mallorca hat einen hervorragenden Start hingelegt und führt die Liste der Lieblingsziele auf der Mittelstrecke an, gefolgt von Antalya. "Mallorca liegt bei den Buchungen aktuell weit vorn, und wir erwarten auch in diesem Sommer eine höhere Nachfrage denn je. Auch die Türkei nimmt weiter Fahrt auf. Hier wollen wir erstmals die Marke von einer Million Gäste aus Deutschland überspringen", kündigte Baumert an.

Neuer TUI Magic Life für Erwachsene und Hotels für Familien

Dafür baut TUI weiter aus. Ab heute ist der neue TUI Magic Life Beldibi in Kemer an der türkischen Riviera buchbar. Der Club mit Adults-only-Konzept, All-Inclusive und baum- und palmengesäumten Außenanlage hat mit nur 190 Zimmern kurze Wege. Die strategische Partnerschaft mit der Rixos Hotel Group erweitert das Angebot an qualitativ hochwertigen Unterkünften in bester Lage mit hervorragenden gastronomischen Angeboten und einer Vielzahl an Aktivitäten für Kinder. Die Hotels sind exklusiv für TUI-Kunden buchbar. Im Sommer bringt TUI fly Urlauber mit eigenen Flügen ab Hannover nach Antalya.

In Richtung Allzeithoch ist ebenso Griechenland unterwegs. Gefragt wie nie liegen insbesondere die Inseln im Trend. "Kreta, Rhodos, Kos sind top Favoriten unserer Gäste und belegen die Ränge 3 bis 5", sagte Baumert. "Für kommenden Sommer rechnen wir mit einer noch größeren Nachfrage und bauen unser Portfolio weiter aus." Strandliebende Familien können sich unter anderem auf die neuen TUI Kids Clubs Sol Nessebar Bay und Dreams Sunny Beach Resort am Sonnenstrand in Bulgarien freuen. Auf Rang 6 landet Hurghada. Daran schließen sich die Dauerbrenner an: die Kanarischen Inseln mit Fuerteventura (7), Gran Canaria (9) und Teneriffa (10). Das spanische Festland platziert sich dazwischen auf Rang 8.

TUI fly startet so früh wie nie in die Sommersaison: erste Flüge gehen bereits zu Beginn der Osterferien ab 26. März nach Rhodos und Kreta sowie Zypern. Die Airline bietet rund 600 wöchentliche Flugverbindungen zu 26 Sonnenzielen und das größte Angebot ab Hannover und Düsseldorf mit jeweils rund 750.000 Flugplätzen und 150 wöchentlichen Flügen. Neu sind unter anderem Direktflüge nach Enfidha-Hammamet und zusätzliche Verbindungen nach Mallorca, Marsa Alam, Agadir, Antalya, Varna und Burgas sowie auf die Kapverden.

Fernreisen sind zurück - Erlebnisse werden wichtiger

Bei den beliebtesten Fernzielen bleiben die USA stabil an der Spitze. Außerdem auf dem Siegertreppchen: die Malediven (2) und Thailand (3). Die Vereinigten Arabischen Emirate steigen mit großen Zuwächsen in die Top 10 im Sommer auf. Dazwischen liegen Kanada (4), Mauritius (5), Indonesien (6), Dominikanische Republik (7), Tansania und Sansibar (8) sowie Mexiko (9).

"Erlebnisse und Begegnungen werden für viele Reisende zunehmend wichtiger", weiß Baumert. So wächst nicht nur das Angebot an Ausflügen mit TUI Experiences, sondern auch an Rundreisen. 24 Neue weltweit nimmt TUI zum Sommer ins Programm sowie die Azoren als neues Rundreisezielgebiet. Ob privat geführt durch den tropischen Dschungel, im Mietwagen durch die vulkangeprägte Landschaft der Atlantikinseln, mit dem Panoramazug an Neuseelands wilder Ostküste entlang oder in der Kleingruppe von einem Kulturschatz zum nächsten - Jede und Jeder findet die passende Route. Bei Fernreisen haben Urlauber eine Durchführungsgarantie ab zwei Personen.

Urlaub im eigenen Land bleibt angesagt. Innerhalb Deutschlands liegt Mecklenburg-Vorpommern an der Spitze der Gästegunst bei Autoreisen. Österreich (Rang 2) und Norditalien (3) folgen mit geringem Abstand. Im Sommer hat TUI 25 Hotels in der Region Trentino als preisgünstige Alternative zu Südtirol im Angebot. Mobilheime sind insbesondere bei Familien sehr beliebt; neu im Programm ist zum Beispiel der TUI Kids Club hu Norcenni Girasole in der Toskana.

Kombination der Vertriebskanäle: Reisebüros stark, Interesse an Omnichannel wächst

Reisebüros bleiben der wichtigste Vertriebskanal im Veranstaltermarkt. Die Menschen schätzen den Service und die persönliche Beratung. Aber auch das Zusammenspiel von On- und Offline spielt eine immer größere Rolle. TUI treibt daher die Omnichannel-Strategie im Vertrieb weiter voran. "Kein Kunde denkt in Kanälen", sagte Benjamin Jacobi, Geschäftsführer Vertrieb und Marketing. Die Verzahnung von On- und Offline müsse nahtlos sein, um es für den Gast so leicht wie möglich zu machen. "Dabei sind unsere Filial- und Franchisebüros und TUI.com der Dreh- und Angelpunkt." Vorab online recherchieren und anschließend einen Termin im Reisebüro buchen oder umgekehrt im Reisebüro beraten lassen und im Anschluss zu Hause über TUI.com selbst buchen: Kundinnen und Kunden wechseln beliebig zwischen den Kanälen. 85 Prozent der Gäste nutzen die myTUI App als digitalen Begleiter und profitieren ab sofort von neuen Vorteilen wie Insidernews und exklusiven Rabattcodes, die auch im Reisebüro einlösbar sind.

"Wir sehen übrigens, dass die Kundenzufriedenheit bei denen am höchsten ist, die sich im Reisebüro beraten lassen. Wir modernisieren weiter unsere Filialen. In diesem Jahr nehmen wir uns wieder 50 Projekte vor, darin enthalten sind Standortverbesserungen, Komplettumbauten und kleinere Modernisierungen." Neu ist außerdem der Ankerplatz, ein innovatives Shop-in-Shop-Konzept mit maritimem Ladenbau. "Damit weiten wir unsere erfolgreiche Zusammenarbeit mit TUI Cruises aus und schaffen in ausgewählten Reisebüros einen modernen Arbeitsplatz, an dem wir Kunden zu Kreuzfahrten mit der Mein Schiff Flotte beraten und bei der Buchung schon die Reiselust wecken."

Information und Buchung in allen TUI-Reisebüros oder unter www.TUI.com.

Diese Meldung sowie Bilder finden Sie auch im Pressebereich unter www.tuigroup.com.

Original-Content von: TUI Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell