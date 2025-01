SWR - Südwestrundfunk

Fanta Vier sprechen erstmals konkret über letzte Tournee

45-minütige Doku "Fanta Vier Forever, Baby!?!" ab 21.12.2024 in der ARD-Mediathek

Bild-Infos

Download

Stuttgart / Mainz (ots)

Die Fantastischen Vier haben in der ARD-Doku "Fanta Vier forever, Baby!?!" von Reporter Nils Dampz und Regisseur Jonas Keinert erstmals konkret über ihre letzte Tournee gesprochen. "Es wird in absehbarer Zukunft eine Abschiedstournee von uns geben", kündigt Bandmitglied Michi Beck an.

Band-Manager Andreas "Bär" Läsker konkretisiert: "Im Moment geht es darum, dass wir 2026 und 2027 die letzte Tournee spielen. Tournee, nicht das letzte Konzert. Das ist irgendwann. Aber die letzte Tournee, eine große Tournee über zwei Jahre, dann ein Jährchen piano und danach würde ich gerne nur noch Residencies machen zum 40-Jährigen." So konkret hatte die älteste, deutsche Hip-Hop-Combo noch nie über eine mögliche Abschiedstour gesprochen.

Offen ließen die Musiker in dem neben der Doku entstandenen gleichnamigen Podcast in der ARD-Audiothek jedoch, ob sie dafür noch einmal ein neues Album produzieren möchten.

Die 45-minütige Doku "Fanta Vier Forever, Baby!?!" ist ab 21. Dezember 2024 in der ARD Mediathek zu sehen. Neben der Doku gibt es seit 29. November die sechsteilige Musik-Doku-Podcastserie in der ARD Audiothek - mit noch mehr Geschichten und Hintergründen direkt aus dem Tourleben der Hip-Hop-Legenden. Ergänzt werden Doku und Podcast am 22. Dezember durch das Abschlusskonzert der "Long Player"-Tour in Stuttgart. Zu sehen und hören in der ARD Mediathek, im Youtube-Kanal der ARD Mediathek, im SWR (1.2., 23:20 Uhr), auf SWR3 sowie auf vielen ARD-Popwellen.

Informationen und kostenloses Bildmaterial unter http://swr.li/fanta-vier-forever-baby-doku

Pressekontakt: SWR Kommunikation, Tel. 0711 / 929 11030, kommunikation@swr.de

Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell