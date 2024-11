SWR - Südwestrundfunk

SWR erhält Bremer Fernseh- und Digitalpreis für Dokumentation über Demokratie in der Region

Preise im Regionalwettbewerb der ARD bei Radio Bremen verliehen

Bild-Infos

Download

Bremen / Mainz (ots)

Der Südwestrundfunk (SWR) hat den diesjährigen Bremer Fernseh- und Digitalpreis für die Dokumentation "Demokratie im Dorf vor dem Aus? Wer rettet die Politik an der Basis?" erhalten. Der Film von Katharina Singer in der Redaktion von Manuela Dursun wurde als einer von zwei Gewinnern in der Kategorie "Beste investigative Leistung" ausgezeichnet.

Die Schwierigkeiten der Kommunalpolitik - Wie sieht es an der Basis aus?

Orte verwaisen. Bürgermeister:innen und Gemeinderät:innen im Südwesten geben aus Überlastung und Frust auf, Anfeindungen und Angriffe machen ihnen Angst. Mit "Demokratie im Dorf vor dem Aus? Wer rettet die Politik an der Basis?" ging der SWR anlässlich der Kommunalwahl in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz im Juni 2024 auf Spurensuche: Wenn die politische Basis in den Gemeinden bröckelt, wie gefährdet ist dann die Demokratie? Wie schaffen es die Gemeinden, sich zu retten? Im Film zu sehen ist eine Gemeinde bei der schweren Suche nach einem neuen Bürgermeister / einer neuen Bürgermeisterin; auch Orte, die sich selbst aufgegeben haben, werden gezeigt. Aber auch Gemeinden, die Lösungen suchen und für ihre Kommunalpolitik kämpfen. Wie sieht es an der politischen Basis im Südwesten aus? Der Film von Katharina Singer (Redaktion: Manuela Dursun) wurde am 6. Juni 2024 auf dem Sendeplatz "SWR Story" ausgestrahlt.

Der Bremer Fernseh- und Digitalpreis zeichnet im Auftrag der ARD die besten deutschsprachigen regionalen Ideen aus Fernsehen, Web und digitalen Projekten aus, die eine besondere Nähe zu den Menschen herstellen und die Kreativität der Macherinnen und Macher abbilden. Die Preisverleihung fand am 8. November 2024 bei Radio Bremen statt und wurde im Live-Stream übertragen.

Informationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unter: http://swr.li/bremer-fernseh-und-digital-preis-2024

Infos auch auf:

https://www.radiobremen.de/events/bremer-fernseh-und-digitalpreis/bremer-fernseh-und-digitalpreis-108.html

Pressekontakt: Sibylle Schreckenberger, Tel. 06131 929 32755, sibylle.schreckenberger@SWR.de

Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell