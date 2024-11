ARD Recherche-Podcast "Wo bist Du? Verschollen auf der Flucht"

SWR - Südwestrundfunk

Tausende Menschen sind schon spurlos verschwunden - auf den gefährlichen Fluchtrouten nach Europa. Was ist mit ihnen geschehen? Im Podcast "Wo bist Du? Verschollen auf der Flucht" begeben sich Angehörige aus verschiedenen Ländern auf eine dramatische Suche nach den Vermissten. Dabei stoßen sie auf kriminelle Netzwerke, korrupte Behören und die EU-Grenzpolitik. Neben dem Podcast, der die Geschichten von sechs Protagonist:innen erzählt, gibt es eine Doku zum Thema, die einen der Protagonisten aus dem Podcast näher begleitet. Die Reportage trägt den Titel "Wo bist Du? Verschollen zwischen Belarus und Polen" und ist wie der Podcast ab 13. November 2024 verfügbar.

Recherche-Podcast "Wo bist Du? Verschollen auf der Flucht"

Im Podcast begleitet Host Dawid Romanowski sechs Protagonist:innen auf der Suche nach ihren Angehörigen, die auf den zentralen Fluchtrouten nach Europa verschwunden sind. Was ist mit den Verschollenen geschehen? Angehörige aus dem Irak, Iran, Jemen, Marokko, Libanon und Syrien begeben sich auf eine dramatische Suche nach den Vermissten - getrieben von der Frage, ob diese noch leben. Dabei stoßen sie auf kriminelle Netzwerke, korrupte Behörden und die EU-Grenzpolitik. Der Recherche-Podcast über Hoffnung, Angst und den unermüdlichen Kampf um Antworten ist eine Produktion von Studio Jot für den SWR, rbb, WDR und NDR in Zusammenarbeit mit der Deutschen Welle. Die ersten vier von insgesamt acht Folgen stehen ab dem 13. November in der ARD Audiothek zum Abruf bereit. Vier weitere Folgen sind ab dem 20. November verfügbar.

Doku "Wo bist Du? Verschollen zwischen Belarus und Polen"

Tausende Menschen versuchen jährlich über Belarus nach Polen und damit in die EU zu kommen. Viele wollen hier einen Asylantrag stellen. In den dichten Wäldern der Grenzregion verschwinden dabei regelmäßig einige von ihnen. Rekaut Rachid aus dem irakischen Erbil sucht seit drei Jahren nach seinem Neffen Mohammed. Die Reportage von Dawid Romanowski begleitet ihn dabei. Viele der Vermissten, so auch Mohammed, hatten vor ihrem Verschwinden Kontakt mit dem polnischen Grenzschutz. Berichte von Hilfsorganisationen weisen darauf hin, dass die polnischen Behörden immer wieder Migrant:innen ohne Verfahren nach Belarus, und damit ins Ungewisse, abschieben. Auch Mohammeds Spur führt nach Belarus. Wird es Rekaut endlich gelingen, seinen Neffen zu finden? Der 45-minütige Film ist am Mittwoch, 13. November um 22 Uhr im rbb zu sehen und steht nach der Ausstrahlung in der ARD Mediathek zur Ansicht bereit. Die Deutsche Welle (DW) zeigt die Reportage am 18. Dezember anlässlich des International Migrants Day auf Englisch, Spanisch und Arabisch im TV und online. Es handelt sich um eine Produktion der Studio Jot GmbH im Auftrag des rbb und der Deutschen Welle.

