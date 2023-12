Wort & Bild Verlagsgruppe - Unternehmensmeldungen

Die neue medizini ist da! Mit Super-Poster-Jahreskalender 2024 und viel vorweihnachtlichem Lesespaß

Baierbrunn (ots)

Die Dezember-Ausgabe von medizini liefert seinen jungen Lesefans passend zur Adventszeit einen bunten Themenmix mit lustigen Rätseln, spannendem Wissen und dem beliebten Tierfoto-Jahreskalender.

Wie beschenken Tiere einander? Welche Tricks haben Eulen drauf? Und wie feiern Shaun das Schaf und seine Freunde Weihnachten? All diese Fragen beantwortet die Dezember-Ausgabe des beliebten Apotheken-Kindermagazins medizinijungen Lesefans auf unnachahmlich lustige, bunte und informative Weise. Zudem ist wieder reichlich Rätsel- und Spielspaß angesagt rund ums nahe Weihnachtsfest.

Durchs Jahr mit den schönsten Tierfotos

Besonders freuen sich medizini-Fans in dieser Ausgabe auf den großen Super-Poster-Jahreskalender 2024 mit vielen Tierbildern - ein Highlight für jedes Kinderzimmer. Und natürlich erklärt medizini seinen Leserinnen und Lesern auch wieder viel Wissenswertes rund um den Körper und um Gesundheit. So hält die Dezember-Ausgabe - passend zur Jahreszeit - hilfreiche Tipps bei Halsweh bereit. Und wer wissen möchte, wie unser Geruchssinn funktioniert, wie viele Gerüche der Mensch unterscheiden kann, warum man bei Schnupfen kaum etwas riecht und warum Düfte so gut Erinnerungen wecken können, wird durch medizini ebenfalls schlauer.

medizini-Chefredakteur Harald Lorenz: "Es weihnachtet sehr - und unsere Dezember- medizini liefert reichlich spannenden und unterhaltsamen Lesestoff für die Advents- und Weihnachtszeit. Ein besonderes Highlight dieser Ausgabe ist unser beliebter Super-Poster-Jahreskalender: Mit seinen tollen Tierbildern wird er unsere jungen Leserinnen und Leser auf wunderbare, emotionale Weise durchs Jahr 2024 begleiten."

medizini klärt Kinder von fünf bis zwölf Jahren auf spielerische, altersgerechte Art über ihren Körper und ihre Gesundheit auf. Zugleich gibt es spannende Einblicke in die Geschichte und in die vielfältige Welt der Natur, besonders der Tiere. Das Magazin besteht aus zwei großen, auf DIN-A4-Format gefalteten Postern, auf denen einerseits die schönsten Tiere abgebildet sind und andererseits speziell für Kinder interessante Sachthemen mit kurzen Texten sowie aufwendigen Illustrationen präsentiert werden. Die erste Ausgabe von medizini (damals noch "Medi & Zini") erschien im Jahr 1974. Heute liegt die monatlich verkaufte Auflage bei 1.144.325 Exemplaren (IVW 3/2023). medizini erscheint im Wort & Bild Verlag und ist exklusiv in Apotheken erhältlich.

Original-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Unternehmensmeldungen, übermittelt durch news aktuell