NEXXT LEVEL - das Wechseljahre-Event: "Mit Expertise und Empathie informieren, aufklären und vernetzen"

Baierbrunn (ots)

Ganztägige Publikumsveranstaltung von Vita Health Media, Apotheken Umschau und MADAME am 9. November 2023 mit Top-Speaker:innen in Baierbrunn bei München/ Tickets im Vorverkauf erhältlich, Ticketkontingente insbesondere für HR- und EHS-Manager:innen.

Zusammen mit der Apotheken Umschau und dem Magazin MADAME veranstaltet die Vita Health Media am 9. November 2023 das ganztägige Event NEXXT LEVEL zum Thema Wechseljahre. Ziel der Veranstaltung ist es, interessierte Frauen und Verantwortliche aus Medizin, Wirtschaft und Politik zu informieren, zu vernetzen, zu unterstützen und die Wechseljahre zu enttabuisieren. Dr. Nicole Lauscher, Medizinjournalistin und Geschäftsführerin der Vita Health Media: "Wir möchten den Umgang mit den Wechseljahren durch diese Veranstaltung mit Expertise und Empathie auf ein nächstes Level bringen."

Renommierte Speaker:innen erwarten die Besucher:innen wie u.a. die Autorin und Wechseljahres-Aktivistin Miriam Stein, Susanne Liedtke, Gründerin der Plattform NOBODYTOLDME, sowie Gründerin Dr. Vivien Karl, bekannt aus "Die Höhle der Löwen".

Früher oder später kommen alle Frauen in die Wechseljahre, die je nach Ausprägung Lebensqualität und Arbeitsfähigkeit erheblich beeinträchtigen können: Während ein Drittel der Frauen kaum Symptome hat, klagen immerhin zwei Drittel über mittlere bis starke Beschwerden. "Weder die gesundheitlichen Beschwerden, noch die wirtschaftlichen Auswirkungen der Wechseljahre sind in diesem Ausmaß nötig oder hinnehmbar", sagt Dr. Nicole Lauscher. "Mit einer anderen Herangehensweise könnte man beide Probleme lindern und sogar lösen."

Neben den körperlichen Beschwerden ist das Stigma besonders belastend, denn die Wechseljahre sind immer noch ein Tabu. Und: Wechseljahre sind nicht nur ein medizinisches, persönliches Thema, sondern haben auch Einfluss auf unsere Arbeitsleistung: Umfragen zeigen, dass sich Wechseljahres-symptome bei 60 Prozent der Frauen negativ auf ihre Arbeit auswirken, Krankschreibungen zur Folge haben bis hin zur Aufgabe des Berufs. Insgesamt kosten die Wechseljahre die Wirtschaft jährlich rund 14 Millionen Arbeitstage.

Das Event NEXXT LEVEL im Überblick:

Termin und Veranstaltungsort:

Am 9. November 2023 von 10.00 Uhr bis 18.30 Uhr - mit anschließendem Get-together; Wort & Bild Verlag (Irenensaal), Wolfratshauser Straße 11, 82065 Baierbrunn

Programm mit vier Content Sessions:

Wir müssen reden! Die soziale und politische Dimension und welche Rolle der Gender Health Gap spielt.

Wechseljahre als Wirtschaftsfaktor. Wie gelingt es, hochqualifizierte Frauen zwischen 45 und 55 Jahren nicht zu verlieren? Beispiele aus Unternehmen, um Frauen zu stärken.

Chancen wagen! Start-ups mit kreativen Geschäftsideen von und für Frauen.

So kommen Sie gut durch die Wechseljahre! Was bringen Ernährung, Bewegung, Mentaltraining und Hormone?

Speaker:innen

Miriam Stein, Bestseller-Autorin ("Die gereizte Frau")

Dr. Judith Bildau, Gynäkologin und Medical Influencerin

Dr. Vivien Karl, Apothekerin und Gründerin von Dr. Vivien Karl -Intimpflege

-Intimpflege Kari Kungel, Podcasterin und Host von The Sex Gap

Susanne Liedtke, Diplom-Oecotrophologin, Wechseljahresaktivistin und Gründerin der Plattform NOBODYTOLDME

Andrea Galle, Vorständin bei der Betriebskrankenkasse BKK VBU

Dr. Uta Brambrink, Pressesprecherin/Externe Kommunikation bei Vodafone Deutschland GmbH

Anke Sinnigen, Gründerin der Wissensplattform wexxeljahre

Dr. Maria Beckermann, Frauenärztin und Psychotherapeutin

Julia Rotherbl, Chefredakteurin der Apotheken Umschau

Bettina Billerbeck, Geschäftsführerin von MAISON MADAME

Arlow Pieniak, Bewegungstherapeut und Geschäftsführer Work It Training

Christoph Habereder, Managing Director Organon D-A-CH

Janna Kraft, Gründerin der Wechseljahres-App Femfeel

Dr. Elke Philipp, Gynäkologin mit eigener Praxis in München

Isabelle Guenou, Mitgründerin und CEO von theblood

Nadja Katzenberger, Journalistin und Yogalehrerin

Jessica Grup, Psychologin & Psychotherapeutin i.A., Doktorandin Universität Zürich

Mehr Infos auf der Website:

www.nexxtlevel.blog

Tickets unter:

https://nexxtlevel.eventbrite.de

Für Unternehmen gibt es vergünstigte Ticket-Kontingente für Mitarbeiter:innen bzw. für HR- und EHS-Manager:innen, die ein Wechseljahresprogramm planen. Infos über: a.frost@vitahealthmedia.com

Über Vita Health Media GmbH

Die Vita Health Media GmbH, ein Joint Venture der LOOPING GROUP und der Isartal Health Media (Wort & Bild Verlagsgruppe), vereint das Beste aus zwei Welten. Sie verbindet Fachwissen und hochwertigen medizinjournalistischen Content mit datenbasierter, strategischer Marketingkompetenz und Digitalexpertise. Wir kommunizieren das Thema Gesundheit in all seinen Aspekten - psychisch, körperlich, sozial, ökologisch - über alle Kanäle und in allen Formaten und machen es so für alle Zielgruppen erlebbar.

