Neues Magazin "SWR Kultur" geht an den Start

14. April 2023

Menschen aus Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg mit ihren Kulturgeschichten / ab 15. April 2023 in der ARD Mediathek, ab 16. April im SWR Fernsehen - vom SWR

Mit "SWR Kultur" startet ein neues Magazin für starke Geschichten aus Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Im Fokus stehen Menschen aus der Kulturwelt der Region, die in Porträts, Reportagen oder Tipps der Redaktion vorgestellt werden. In der ersten Folge geht es mit einer Fotografin aus Kaiserslautern in Vulkanschlunde; auf die Halbinsel Höri im Bodensee zu einem Kuhstall, der zum Kunst-Schaufenster wird; nach Koblenz auf der Suche nach der Computersprache der Zukunft und nach Ludwigshafen zu Indie-Blues aus der Pfalz. Das Magazin "SWR Kultur" gehört zum gleichnamigen neuen Kultur-Kosmos des SWR, der Kulturinhalte aus dem Südwesten bündelt, die inspirieren, bewegen und beeindrucken. Den Auftakt gibt es ab 15. April 2023 in der ARD Mediathek und am 16. April um 17:30 Uhr im SWR Fernsehen.

Kultur aus Kaiserslautern, Mannheim/Ludwigshafen, Koblenz und vom Bodensee

"SWR Kultur" begleitet Ulla Lohmann aus Kaiserslautern. In einem neuen Bildband vereint sie atemberaubende Vulkanbilder und packende Geschichten ihrer Exkursionen mit Ehemann und Kleinkind. "Nimmi normal" würde Gringo Mayer das vielleicht finden - mit einem Augenzwinkern. Er steht für heimatverwurzelten Indie-Blues aus der Pfalz. Der leidenschaftliche Musiker kommt aus Ludwigshafen, lebt in Mannheim und hat sich mit seinen Konzerten in der gesamten Region eine Fangemeinde erspielt. Die bildenden Künstlerinnen Andrea Dietz und Kerstin Weiland erspüren Alltagsräume und machen sie zu Schaufenstern der Kunst. Ihr Atelier haben sie sich in einem ehemaligen Kuhstall eingerichtet. In ihrer aktuellen Arbeit beleben sie eine alte Kirche auf der Höri, wo einst Hesse und Dix arbeiteten. Außerdem fragt "SWR Kultur": Mit Gesten Computer steuern - was bringt das und wie fühlt sich das an? Anika Keil besucht die Mitmachausstellung "Gesten" in Koblenz und findet es heraus.

