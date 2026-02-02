CGC - Cramer-PR im Gesundheitswesen

Europäische Antibiotikawoche

Bewusstsein schaffen - Resistenzen entschärfen - Alternativen finden

Husten, Schnupfen, Kopf dicht? Erkältungen gehören zu den häufigsten Infektionskrankheiten in Deutschland. Viele Betroffene fragen dann beim Arzt direkt nach Antibiotika, in der Hoffnung, so schneller wieder fit zu werden. Doch das ist ein Irrglaube, denn Antibiotika wirken nur gegen Bakterien und sind daher zum Beispiel bei den durch Viren verursachten Erkältungen wirkungslos. Und der Preis für unnötige Antibiotikagaben ist hoch: Immer mehr Bakterien werden resistent, die Medikamente verlieren ihre Wirksamkeit. Davor warnen Experten im Rahmen der Europäischen Antibiotikawoche im November 2025. "Trotz der besorgniserregenden Situation ist der Antibiotikaverbrauch im Vergleich zur Corona-Zeit wieder gestiegen", erklärte Prof. Andreas Michalsen, Berlin. "Um unnötige Resistenzentwicklungen zu vermeiden, ist es sinnvoll bei leichten Infektionen auf gut erforschte pflanzliche Alternativen zu setzen", ergänzte Prof. Robert Fürst, München, in seinem Vortrag. So kann zum Beispiel bei einfachen Erkältungen oder auch Blasenentzündungen eine einzigartige Kombination aus Kapuzinerkresse und Meerrettich (ANGOCIN® Anti-Infekt N) zum Einsatz kommen. Sie wirkt 3-fach: entzündungshemmend [1-6], gegen Viren [7-9] und Bakterien [10-12].

Antibiotika am Limit

Laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) gehören Antibiotikaresistenzen zu den größten globalen Gesundheitsgefahren. Bereits rund 1,3 Millionen Menschen sterben jedes Jahr an Infektionen mit resistenten Keimen. Bis 2050 könnte diese Zahl auf 39 Millionen jährlich ansteigen [13]. Routineeingriffe wie Kaiserschnitte können ohne wirksame Antibiotika lebensgefährlich werden [14]. Nicht nur die Resistenzentwicklung schreitet voran, auch das sensible Gleichgewicht unseres Mikrobioms im Darm kann durch häufige Antibiotikatherapien gestört werden. Viele Patienten berichten nach wiederholten Behandlungen über Verdauungsbeschwerden, Pilzinfektionen oder ein geschwächtes Immunsystem - Beschwerden, die den Alltag und die Lebensqualität deutlich beeinträchtigen können. Hinzu kommt, dass Antibiotika nur gegen Bakterien helfen und bei durch Viren verursachten Infektionen wie Erkältungen oder Grippe wirkungslos sind.

Pflanzenduo mit Dreifachwirkung

Es gibt jedoch vielversprechende Alternativen, die nicht nur entzündungshemmend wirken, sondern auch gegen Viren und Bakterien helfen. So kann zum Beispiel die Kombination aus Kapuzinerkresse und Meerrettich in ANGOCIN® Anti-Infekt N bei Atemwegsinfektionen wie Sinusitis und Bronchitis wirkungsvoll zum Einsatz kommen. Die Beschwerden bessern sich und die Erreger werden bekämpft. Außerdem kann möglichen bakteriellen Zweitinfektionen entgegengewirkt werden, die auftreten können, wenn der Körper durch den Virenangriff bereits geschwächt ist. Eine aktuelle Analyse von Patientendaten [15] zur Bronchitis-Behandlung zeigt zum Beispiel: Die Verordnung des pflanzlichen Arzneimittels aus Kapuzinerkresse und Meerrettich bei der Erst-Diagnose kann im Vergleich zu anderen Behandlungsmöglichkeiten das Risiko für eine erneute akute Bronchitis oder die Entwicklung einer chronischen Bronchitis deutlich senken. Außerdem werden im weiteren Verlauf auch weniger Folge-Antibiotika verordnet.

Wirksame Hilfe bei Blasenentzündungen und weniger Rückfälle

"Auch bei den meist durch Bakterien verursachten Blasenentzündungen machen zunehmende Antibiotika-Resistenzen ein Umdenken in der Behandlung nötig", betonte der Urologe Prof. Andreas Wiedemann aus Witten in seinem Vortrag. Dementsprechend empfehlen auch die Leitlinien für Ärzte, bei unkomplizierten Blasenentzündungen nach Rücksprache mit dem Patienten möglichst auf nicht-antibiotische Therapien zu setzen [16]. In der Apotheke stehen hier wirksame pflanzliche Arzneimittel zur Verfügung, die bei frühzeitiger Verwendung häufig die Notwendigkeit eines Antibiotikums vermeiden können. Studien zeigen, dass das einzigartige Pflanzenduo aus Kapuzinerkresse und Meerrettich bei akuten Blasenentzündungen ähnlich wirksam ist wie die Antibiotikatherapie, dabei aber deutlich besser vertragen wird [17,18]. Die enthaltenen Senföle wirken entzündungshemmend und gegen Bakterien. Sie verhindern deren Anheftung an die Zellen der Blaseninnenwand und bekämpfen sogenannte Biofilme [5,6,19-23]. Das sind Schutzschichten, die häufig für wiederkehrende Infektionen der Harnwege und Resistenzentwicklungen verantwortlich gemacht werden. Dementsprechend reduziert das Pflanzenduo einer Studie zufolge bei längerfristiger Einnahme das Risiko für eine erneute Blasenentzündung um etwa 50 Prozent [24]. Dies zeigt auch eine aktuelle Analyse von Verordnungsdaten aus deutschen Arztpraxen [25]: Bei Verschreibung der Pflanzenkombination treten im Vergleich zur Antibiotikatherapie deutlich weniger Rückfälle auf und auch die Zahl an Folgeantibiotika-Verordnungen ist signifikant geringer.

