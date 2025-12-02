CGC - Cramer-PR im Gesundheitswesen

Aktuelle Real-World-Studie untermauert Evidenz von Phytoduo:

Kapuzinerkresse-Meerrettich-Kombination führt zu weniger Rückfällen und Folgeantibiotika bei akuter Bronchitis

Husten, Schleim und Abgeschlagenheit: Eine akute Bronchitis kann den Alltag über Wochen hinweg belasten und führt oft auch zu Arbeitsausfällen. Obwohl sie meist von Viren verursacht wird, kommen immer noch häufig Antibiotika zum Einsatz - diese wirken jedoch nur gegen Bakterien. Nebenwirkungen wie Durchfall oder Pilzinfektionen sowie die zunehmende Problematik resistenter Keime machen den übermäßigen Einsatz von Antibiotika zu einem wachsenden Gesundheitsproblem. In diesem Zusammenhang liefert eine aktuelle Analyse [1] von über 12.500 Verordnungsdaten aus deutschen Arztpraxen wertvolle Erkenntnisse: Die Verschreibung eines pflanzlichen Arzneimittels mit Senfölen aus Kapuzinerkresse und Meerrettich (ANGOCIN® Anti-Infekt N) kann im Vergleich zu anderen Behandlungsmöglichkeiten - Antibiotika, schleimlösende Mittel, Thymianpräparate oder ätherische Öle - das Risiko für eine erneute akute Bronchitis um 30-39 % oder die Entwicklung einer chronischen Bronchitis um 40-51 % senken. Außerdem werden im weiteren Verlauf auch weniger Folge-Antibiotika verordnet als bei der Behandlung mit Antibiotika oder Schleimlösern. Diese Ergebnisse untermauern frühere Studien, die bereits eine gute Wirksamkeit und Verträglichkeit des Pflanzenduos bei Atemwegsinfektionen gezeigt hatten [2-5].

Dauer-Husten - Risiko für chronische Beschwerden

Was zunächst wie eine einfache Erkältung beginnt, entwickelt sich bei vielen Patienten rasch zu einer quälenden Belastung. Nicht selten ziehen sich die Beschwerden über zwei bis drei Wochen, in manchen Fällen sogar länger hin. Viele Patienten berichten, dass sie nachts kaum schlafen können, weil der Hustenreiz sie wachhält. Das führt nicht nur zu Müdigkeit und Gereiztheit, sondern auch zu Fehlzeiten am Arbeitsplatz. Kommt es immer wieder zu Rückfällen, steigt das Risiko, dass die Atemwege dauerhaft geschädigt werden und eine chronische Bronchitis entsteht.

Antibiotika oft unnötig - Resistenzen vermeiden

Trotz der Tatsache, dass eine Bronchitis in den allermeisten Fällen durch Viren ausgelöst wird, verschreiben Ärzte in Deutschland noch immer häufig Antibiotika. Das Problem: Antibiotika wirken nur gegen Bakterien, nicht gegen Viren. Ihre unnötige Einnahme bringt deshalb keinen Nutzen, kann aber Nebenwirkungen verursachen - etwa Durchfall, Pilzinfektionen oder Hautausschläge. Außerdem belasten Antibiotika das empfindliche Mikrobiom im Darm, das eine wichtige Rolle für Verdauung und Immunsystem spielt. Ein noch größeres Problem ist die Zunahme resistenter Keime, die langfristig dazu führen kann, dass lebenswichtige Antibiotika in ernsten Fällen nicht mehr wirken. Daher sollten Antibiotika nur dann eingesetzt werden, wenn es medizinisch unbedingt erforderlich ist, zum Beispiel bei einer bakteriellen Infektion.

Kapuzinerkresse und Meerrettich - vielversprechende Alternative

Eine Kombination von pflanzlichen Senfölen aus Kapuzinerkresse und Meerrettich in dem Pflanzenduo ANGOCIN® Anti-Infekt N kann hier eine wirksame Alternative sein, wie verschiedene Studien belegen [2-5]. So konnte zum Beispiel in einer placebo-kontrollierten Studie gezeigt werden, dass unter ihrer Einnahme bereits ab dem 3. Behandlungstag typische Bronchitis-Beschwerden wie Husten und Schleimproduktion deutlich schneller abklingen als unter Placebotherapie [2]. Eine andere Studie belegt, dass die Senfölkombination auch bei häufig wiederkehrenden Infektionen der Atemwege empfehlenswert ist. Patienten, die während der Erkältungssaison in einem Untersuchungszeitraum über zwölf Wochen das pflanzliche Arzneimittel einnahmen, erkälteten sich um fast 50 % weniger häufig als solche Patienten, die Placebo erhielten [3].

Pflanzenduo mit 3fach-Wirkung

Die Pflanzenstoffe wirken dreifach: Sie hemmen Entzündungen [6-11], bekämpfen Viren [12-14] und wirken gegen Bakterien [15-19]. So kann eine Besserung der Beschwerden und eine Bekämpfung der Erreger erreicht und sogar möglichen Rückfällen entgegengewirkt werden. Auch hinsichtlich der Resistenzproblematik sind die pflanzlichen Senföle im Vorteil: Durch ihren speziellen Wirkmechanismus, der an mehreren Stellen gleichzeitig ansetzt, können Bakterien nur schwer Resistenzen entwickeln.

Verlässliche Qualität seit mehr als 65 Jahren

Das einzige zugelassene Arzneimittel zur Therapie von unkomplizierten Infektionen der Atemwege und ableitenden Harnwege

Langjährige Forschung und Entwicklung nach höchsten wissenschaftlichen Standards

ANGOCIN® Anti-Infekt N

Literatur:

