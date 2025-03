Essity Germany GmbH

TENA ist offizieller Partner des Deutschen Handballbundes

Mannheim (ots)

Seit 1. März ist TENA neuer "Offizieller Partner & Jugendförderer des Deutschen Handballbundes". Die Essity-Marke ist künftig auf den Trikots der ältesten U-Nationalmannschaften sichtbar - unter anderem im Sommer bei den Weltmeisterschaften der U21 in Polen und der U19 in Ägypten sowie den Europameisterschaften mit den weiblichen Top-Talenten der U19 und U17 in Montenegro. TENA und TENA Men werden aber auch im Umfeld der A-Nationalmannschaften erscheinen.

Mit über 60 Jahren Erfahrung ist TENA Weltmarktführer und größter Innovationstreiber bei der Entwicklung von modernen Inkontinenzprodukten, die das Leben von Menschen auf der ganzen Welt einfacher, sorgenfreier und angenehmer machen. Die hochwertigen Produkte der Marke TENA verbessern jeden Tag den Hygiene- und Gesundheitsstandard von Millionen Verwenderinnen und Verwendern sowie Pflegekräften. Dazu zählen Einlagen, die auf die individuellen Bedürfnisse von Frauen und Männern zugeschnitten sind, genauso wie waschbare aufsaugende Unterwäsche und digitale Gesundheitslösungen für Pflegeeinrichtungen.

Mit Aufklärungsprogrammen und Kommunikationskampagnen leistet TENA einen wichtigen Beitrag zur Enttabuisierung von Blasenschwäche. Betroffene Frauen und Männer werden aufgeklärt und ermutigt, ihr Leben trotz Inkontinenz aktiv zu gestalten. Insbesondere setzt sich die Marke dafür ein, dass Blasenschwäche nicht mehr als Schwäche gesehen wird und betroffene Frauen und Männer weiterhin einem aktiven Lebensstil nachgehen können.

"Als weltweit führendes Hygiene- und Gesundheitsunternehmen tragen Essity und seine Marke TENA jeden Tag wesentlich zur Verbesserung des Wohlbefindens von Millionen von Menschen in Deutschland bei. Hygiene und Gesundheit sind wichtige Voraussetzungen für ein erfülltes und würdevolles Leben. Über unsere Partnerschaft mit dem Deutschen Handballbund wollen wir aufklären und Tabus abbauen, damit noch mehr Menschen in einer gesunden und inklusiven Gesellschaft leben können", sagt Svenja Gutzke, Regional Marketing Director Consumer Goods bei Essity.

"Wir machen stark - das gilt nicht nur für den Handballsport, sondern auch für unseren Umgang mit Tabuthemen. Dass sich daraus eine zukunftsgerichtete Partnerschaft mit Essity ergibt, ist ein großartiges Zusammenspiel", sagt Mark Schober, Vorstandsvorsitzender des Deutschen Handballbundes. "Wir freuen uns auf die vor allem über die Trikots unserer U-Teams sichtbare Kooperation und weit darüber hinausreichende Aktivierungen rund um Länderspiele unserer A-Nationalmannschaften. Das ist ein ganzheitlicher Ansatz."

Die Partnerschaft mit TENA hat am 1. März begonnen und ist bis 2027 angelegt. SPORTFIVE, Rechteagentur des Deutschen Handballbundes, hat die Partnerschaft zwischen Essity und DHB vermittelt.

Essity Germany GmbH