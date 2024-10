VAUNET - Verband Privater Medien

Umsätze von Pay-TV und bezahlten Videoabrufangeboten wachsen in Deutschland 2023 auf 5,4 Milliarden Euro

Berlin (ots)

Bei steigender Wettbewerbsintensität bleibt die weitere Marktentwicklung von wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen abhängig

Strategische Partnerschaften stehen für Pay-TV- und Paid-VoD-Anbieter weiter im Fokus

Der Markt für Pay-TV- und bezahlte Videoinhalte in Deutschland entwickelt sich weiter positiv: Die Umsätze für Pay-TV und Paid-Video-on-Demand wuchsen im zurückliegenden Jahr 2023 in Deutschland um 8,8 Prozent auf 5,4 Milliarden Euro. Für das laufende Jahr 2024 erwartet der VAUNET einen weiteren Anstieg der Gesamtumsätze um rund 5 Prozent auf 5,6 Milliarden Euro. Auch die DACH-Region, Deutschland, Österreich und die deutschsprachige Schweiz, bleibt auf Wachstumskurs: 2023 stiegen die Gesamtumsätze im deutschsprachigen Raum auf 6,3 Milliarden Euro und übersprangen damit erstmals die 6-Milliarden-Schwelle. Für 2024 geht der VAUNET vorbehaltlich externer negativer Einflüsse von einem weiteren Wachstum von rund 5 Prozent auf insgesamt 6,7 Milliarden Euro in der DACH-Region aus. Dies sind wesentliche Ergebnisse der Studie "Pay-TV & Paid-VoD in Deutschland 2023/2024", die der VAUNET, Spitzenverband der privaten Audio- und audiovisuellen Medien, heute in Berlin vorstellte. Sie dokumentiert die Marktentwicklung 2023 sowie die Markterwartung des Verbandes für das laufende Jahr 2024.

Danach ist die Zahl der Pay-TV-Abonnements in Deutschland im zurückliegenden Jahr 2023 auf 11,2 Millionen gestiegen (2022: 10,1 Mio.) und die AGF-lizensierten Pay-TV-Programme erreichten eine durchschnittliche Monatsreichweite von 18,7 Millionen Pay-TV-Seher:innen. Für 2024 sagt der VAUNET einen neuen Höchststand von 11,6 Millionen Pay-TV-Abonnements in Deutschland voraus. Die Zahl der Abonnent:innen digitaler Abrufdienste (SVoD) stieg 2023 in Deutschland auf 21,1 Millionen und durchbrach damit erstmals die 20-Millionen-Marke. Laut Prognose soll die Zahl von SVoD-Abonnent:innen im Jahr 2024 auf 22,2 Millionen Personen ansteigen.

Frank Giersberg, VAUNET-Geschäftsführer: "Der Markt für Pay-TV und Paid-Video-on-Demand wächst und wird immer kompetitiver. Die Vielfalt der Angebote ist beeindruckend aber angesichts der schon heute bestehenden Wettbewerbsintensität, dem ungleichen Wettbewerb mit Big-Tech-Plattformen sowie der gesamtwirtschaftlichen Lage keine Selbstverständlichkeit. In diesem umkämpften Markt, mit hohen Anlaufkosten und teils noch jungen Playern, wären Zusatzbelastungen wie staatliche Investitionsvorgaben fatal für die Angebotsvielfalt."

Tim Werner, CEO und Vorstandsvorsitzender Mainstream Media sowie Vorsitzender des VAUNET-Arbeitskreises Pay-TV: "Ein guter Wachstumskurs mit zunehmendem, hochintensivem Wettbewerb fordert die ganze Branche zu kreativen Höchstleistungen heraus. Dass die Mainstream Media weiterhin auf Kurs ist, sogar stetig wächst, verdanke ich dem Engagement meiner Crew und deren großen Liebe zum Detail. Romance TV zählt stetig zu den 3 erfolgreichsten Pay-TV-Sendern in Deutschland. Großartig ist auch das Wachstum des Heimatkanals, der 2024 durchweg unter den Top 10 platziert ist."

Elke Walthelm, Chief Operating Officer & MD Sky Deutschland: "Die Pay-TV- und Streaming-Landschaft wächst, wird mit ihrem wachsenden Angebot von Content und Apps jedoch immer komplexer. Unsere Antwort darauf ist unsere Plattform Sky Stream, die das beste Entertainment einfach an einem Ort bündelt. Grundlage für diese intelligente Aggregation sind innovative und strategische Partnerschaften. Gemeinsam machen wir Fernsehen einfacher, intuitiver und übersichtlicher als je zuvor."

Nicole Agudo Berbel, Chief Distribution Officer ProSiebenSat.1 und Geschäftsführerin Joyn: "Bei unserer Streaming-Plattform Joyn stehen alle Zeichen auf Wachstum: Die

Userzahl stieg im 3. Quartal dynamisch um 52 Prozent, die User:innen nutzen die Plattform intensiver und auch die Vermarktungsumsätze unseres AVoD-Angebots wachsen stetig. Zusätzlich erschließen wir kontinuierlich neue Distributions- und Inhalte-Partnerschaften. Bei der Vielfalt der unterschiedlichen Streaming- und Pay-TV-Angebote ist ein guter Inhalte-Mix und eine optimale Verfügbarkeit entscheidend."

Henning Nieslony, Chief Streaming Officer RTL Deutschland: "Der Streaming-Markt befindet sich in seiner spannendsten Phase - und RTL+ schlägt sich hervorragend. In einem hart umkämpften Umfeld haben wir in Q3 bei den 14- bis 49-Jährigen und den 14- bis 29-Jährigen das höchste Nutzungsvolumen aller von der AGF gemessenen Plattformen erzielt. Mit einer Steigerung von 24,6 Prozent auf 5,6 Millionen haben wir im ersten Halbjahr auch bei den Abonnenten beeindruckende Fortschritte gemacht. Ein starkes Signal in einem Markt, in dem wir kundenorientiert mit hoher Qualität und starken Partnerschaften punkten, und sich nicht alle behaupten werden können."

Michael Keidel, Vice President Affiliate, Ad Sales and Streaming Partnerships Northern, Central, Eastern Europe Paramount: "Die Entertainment-Industrie befindet sich im Wandel, doch Premium-Content bleibt die Konstante. Paramount produziert international erfolgreiche Serien und Filme wie "Tulsa King", "Star Trek: Strange New Worlds", "Mission Impossible". Mit unserem Pay-Entertainment-Angebot gehören wir zu den führenden Anbietern im Markt, werden vom Publikum geliebt und können das starke Wachstum im Pay-Bereich auch für unsere Plattform bestätigen. Smarte Vertriebs- und Marketingpartnerschaften, ob mit Sky, der Deutschen Telekom, Amazon Prime u. a., festigen unsere Marktposition. Zudem erzielen wir im Pay-TV-Bereich, insbesondere mit Nick Jr. als relevantem Player, gute Erlöse."

