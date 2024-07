ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 27/24

Mainz (ots)

Woche 27/24 Fr., 5.7. 20.15 sportstudio live - UEFA EURO 2024™ (VPS 20.14) Bitte Ergänzungen beachten: aus Berlin mit Jochen Breyer, Christoph Kramer, Per Mertesacker und Friederike Kromp (Bitte auch für 23.00 Uhr beachten.) Woche 28/24 Sa., 6.7. 17.05 sportstudio live - UEFA EURO 2024™ (VPS 17.04) Bitte Ergänzungen beachten: aus Berlin mit Katrin Müller-Hohenstein, Christoph Kramer, Per Mertesacker und Friederike Kromp So., 7.7. Bitte Programmänderung beachten: 17.15 EM 2024 - Das Schicksalsspiel (VPS 17.14/HD/UT) Film von Gert Anhalt Deutschland 2024 ("Das war dann mal weg" entfällt.) Woche 33/24 Fr., 16.8. Bitte korrekte Schreibweisen beachten: 20.15 sportstudio live DFB-Pokal, 1. Runde SSV Ulm 1846 Fussball – FC Bayern München . . . Anschließend Zusammenfassungen weiterer Spiele: Würzburger Kickers – TSG Hoffenheim Hallescher FC – FC St. Pauli SV Wehen Wiesbaden – 1. FSV Mainz 05

