PW 28/24

15.05 Uhr

Bares für Rares

ZDF-Programmhinweis Bitte aktualisierte Programmtexte beachten!! Montag, 8. Juli 2024, 15.05 Uhr Bares für Rares Die Trödel-Show mit Horst Lichter Horst Lichter und sein Team präsentieren einen "Bambi"-Rauchverzehrer, ein Collier, einen Entfernungsmesser, einen Porzellan-Fasan, eine Brosche und ein Gemälde von Richard Henry. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen. Dienstag, 9. Juli 2024, 15.05 Uhr Bares für Rares Die Trödel-Show mit Horst Lichter Horst Lichter und sein Team präsentieren ein Stereoskop, einen Ring mit Korund, ein Gemälde von Anton Doll, vier Hängeleuchten, einen Armreif und eine Bleikristallkaraffe mit Silber. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen. Mittwoch, 10. Juli 2024, 15.05 Uhr Bares für Rares Die Trödel-Show mit Horst Lichter Horst Lichter und sein Team präsentieren eine Deckenleuchte, ein Kernstück von WMF, eine Serigrafien-Mappe von Loriot, eine Bronzefigur, ein Armband mit Ring und einen Porzellan-Pfau. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen. Donnerstag, 11. Juli 2024, 15.05 Uhr Bares für Rares Die Trödel-Show mit Horst Lichter Horst Lichter und sein Team präsentieren ein Genrebild, einen Anhänger mit Ankerkette, ein Straßenbahn-Modell, eine Henkelschale, ein Fußball-Autogramm-Konvolut und ein Panzerarmband. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen. Freitag, 12. Juli 2024, 15.05 Uhr Bares für Rare Die Trödel-Show mit Horst Lichter Horst Lichter und sein Team präsentieren einen beleuchteten Spiegel, zwei Gemälde, einen Ring mit Rubinen, ein Matchbox-Konvolut, einen Porzellan-Falken und eine Brosche. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell