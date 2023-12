MagentaTV

UEFA EURO 2024: Telekom präsentiert MagentaTV Team, sorgt für schnelle Netze und bietet besondere Fan-Momente

Hamburg (ots)

Alle 51 Spiele der UEFA EURO 2024 TM live und in UHD-Qualität nur bei MagentaTV, davon 5 exklusiv

Johannes B. Kerner, Michael Ballack, Wolff Fuss, Tabea Kemme und viele weitere bilden "Nationalmannschaft der Sportberichterstattung"

EM-Total: Die längsten Liveprogrammstrecken aller Anbieter auf 3 Kanälen

Unbegrenztes Datenvolumen für Mobilfunk-KundInnen während der EURO 2024

Telekom-Netze versorgen Stadien, Fan-Meilen und bringen TV-Bilder um die Welt

In rund 180 Tagen startet die UEFA EURO 2024 in Deutschland. Die Telekom spielt dabei als Netzausrüster, nationaler Sponsor und TV-Rechteinhaber eine zentrale Rolle. Heute hat die Telekom in Hamburg Details und Neuigkeiten zum Sportereignis des kommenden Sommers bekannt gegeben."Dieses Turnier ist das größte Sportereignis dieses Jahrzehnts. Die Deutsche Telekom ist stolzer Partner der UEFA. Wir versorgen EM-Deutschland mit Highspeed-Netzen, sorgen für die weltweiten TV-Bilder, bringen unseren Kunden dieses Turnier mit verschiedenen Fan-Aktionen näher. Und mit MagentaTV haben wir die einzige TV-Plattform, die alle 51 Spiele dieses Turniers zeigt. Wir wollen für eine Fußball-Sommerparty sorgen und können den Anstoß kaum erwarten. Für uns beginnt heute der Count Down", sagt Michael Hagspihl, Senior Vice President Global Strategic Projects and Marketing Partnerships.

Es wird in vielen EM-Städten Public Viewing geben. In den zehn EM-Städten betreibt die UEFA Fan Zones. Die Telekom stellt mit MagentaTV jeweils die TV-Bilder bereit und wird bei den Fan Zones als nationaler Sponsor für Stimmung sorgen. Darüber hinaus wird das Unternehmen über sein Loyalitäts-Programm "Magenta Moments" unvergessliche Momente teilen. Dabei bietet die Telekom ihren Kunden in Gewinnspielen EM-Tickets an und schickt mehr als 600 sogenannte Fahnenkinder mit den EM-Spielern auf den Platz.

Damit alle Telekom Mobilfunkkunden das Turnier auch unterwegs schauen können, wird die Telekom während des Turniers das Datenvolumen in zahlreichen Mobilfunktarifen auf unbegrenzt schalten. "Im Biergarten, im Schwimmbad oder in der Bahn - überall, wo Netz ist, ist MagentaTV. Bei uns können Fans ohne Limit Fußball schauen", sagt Telekom-Privatkundenchef Wolfgang Metze. "Der Fußball bringt die Menschen zusammen. Auch die Telekom bringt Menschen zusammen. Das ist unser Anspruch, unser Markenversprechen. Wir sorgen für einmalige Erlebnisse rund um dieses Turnier und belohnen die Treue unserer Kundinnen und Kunden", sagt Michael Hagspihl.

"Nationalmannschaft der Sportberichterstattung"

In Hamburg hat die Telekom ihr renommiertes Magenta TV-Team vorgestellt, die "Nationalmannschaft der Sportberichterstattung". Johannes B. Kerner übernimmt wie bei der UEFA EURO 2020 und der FIFA WM 2022 die Rolle des Gastgebers. Er wird an den Spieltagen live aus dem Studio und bei ausgewählten Spielen auch live vor Ort aus dem Stadion moderieren.

Nach hervorragenden Kritiken werden der ehemalige DFB-Kapitän Michael Ballack und die ehemalige Nationalspielerin Tabea Kemme das MagentaTV-Experten Team anführen. Wolff Fuss, einer der renommiertesten TV-Kommentatoren Deutschlands, wird ebenso wieder mit von der Partie sein. "Die erfolgreichsten Teams im Fußball sind die mit der besten Mischung. Für MagentaTV tritt eine Nationalmannschaft der Experten, Reporter und Moderatoren an. Wir setzen auf das beste On Air Team. Wir haben bei den vergangenen Turnieren überragendes Feedback bekommen und setzen bei der Besetzung auf personelle Kontinuität. Gleichzeitig wollen wir für unsere Kunden immer besser werden und haben daher auch frische Namen mit zusätzlicher Expertise an Bord geholt", sagt Wolfgang Metze, bei der Telekom verantwortlich für das Privatkundengeschäft. Eine Verstärkung im Experten-Team wurde schon jetzt kommuniziert: Shkodran Mustafi, Weltmeister von 2014, wird das MagentaTV Team bereichern.

"Modernste, persönlichste und beste Sportberichterstattung"

Wolfgang Metze: "Bei MagentaTV finden Fans die modernste, persönlichste und beste Sportberichterstattung in Deutschland. MagentaTV ist die einzige Plattform, die alle 51 Spiele des Turniers zeigt. Fünf Spiele werden ausschließlich bei uns zu sehen sein. 'EM total' gibt's nur bei MagentaTV. Dafür bieten wir unseren Kunden drei exklusive EM-Kanäle. Mit den längsten und umfangreichsten Liveprogrammstrecken aller Anbieter und allen Spielen in UHD-Qualität. Egal ob unterwegs, zuhause oder im Büro: MagentaTV ist überall verfügbar. Wir zeigen alle Highlights. Frische, innovative Ansätze wie ein Taktik-Kanal und die Reaction Show für die jüngere Zielgruppe bringen neue Impulse."

Damit jeder in Deutschland bei der EM dabei sein kann, bietet die Telekom MagentaTV für alle an. Auch Kunden ohne Telekom-Internetanschluss können die beste EM-Unterhaltung genießen, denn MagentaTV ist unabhängig vom Netzanbieter verfügbar. Während des Turniers, am 30. Juni 2024, entfällt gesetzlich das sogenannte Nebenkostenprivileg. Ab dann dürfen die Gebühren für die Kabel-TV Grundversorgung nicht mehr einfach über die Nebenkosten auf Mieterinnen und Mieter umgelegt werden. "Dies betrifft rund 12,5 Millionen Haushalte in Deutschland. Sie haben eine völlig neue Wahlfreiheit und die Chance, unser MagentaTV-Angebot zu nutzen. Die EM ist eine einmalige Chance für uns, neue Kunden für die führende TV-Plattform Deutschlands zu begeistern", sagt Wolfgang Metze.

Das beste Netz für das perfekte Fußballerlebnis

Die Deutsche Telekom hat die besten Netze in Deutschland. Dafür investiert das Unternehmen jedes Jahr einige Milliarden Euro allein in Deutschland. Das Unternehmen setzt bei der Netzversorgung zur EM auf einem sehr hohen Niveau auf. Die Telekom versorgt mehr als 95 Prozent der Bevölkerung mit 5G und mehr als 99 Prozent mit LTE. "Wir sorgen dafür, dass alle - die Teams, die Fans, die gesamte Organisation und die vielen fleißigen Hände rund um das Turnier - das beste Telekom-Netz nutzen können. Überall ist das beste Netz gefragt: In Stadien, Fanzones, Trainingsplätzen, Mannschaftshotels, Bahnhöfen, Flughäfen, Hotels und zuhause bei den Fans. Zur EM wird das Netz vor allem kapazitiv noch mehr beansprucht. Darauf werden wir uns vorbereiten. Denn ein perfekter Gastgeber sorgt auch für ein perfektes Netz", so Telekom EM-Chef Michael Hagspihl.

Überall, wo sich Fußballbegeisterte während der Heim-EM aufhalten oder hinreisen werden, optimiert die Telekom ihr Mobilfunknetz. Im Fokus liegen dabei insgesamt 430 Orte. Dort erweitern TechnikerInnen die bestehenden Standorte, bauen neue auf und setzen bei Bedarf auch temporäre Lösungen ein. Durch diese Maßnahmen verstärkt die Telekom mehr als 13.000 Zellen im Mobilfunknetz. Neun der zehn EM-Stadien werden 5G auf der Highspeed-Frequenz 3,6 Gigahertz erhalten.

Auch Glasfaser spielt eine zentrale Rolle bei der UEFA EURO 2024. Überall, wo die EM stattfindet, setzt die Telekom auf Glasfaser. "Wir übertragen die Bilder, die um die Welt gehen. Dafür binden wir das internationale Sendezentrum der UEFA, das IBC, in unser Netz ein. Es geht um redundante, hochresiliente Netzinfrastruktur für die TV-Bilder des Turniers. Vom IBC aus gehen die Signale um die ganze Welt", so Michael Hagspihl.

Technik wird weiter verwendet

Die Netztechnik steht bereits seit wenigen Tagen in den meisten EM-Stadien. Ab Neujahr sollen die Tests beginnen. Innerhalb der Stadien ermöglicht die Telekom beste Konnektivität und Highspeed via 5G, LAN und WLAN. Das Unternehmen verlegt 50 Kilometer Glasfaser in den zehn Stadien und stellt 600 Switches und 1.000 Access Points bereit. Diese Hardware wird zusätzlich für die EURO verbaut und soll danach weiter genutzt werden. Insgesamt arbeiten mehr als 600 Telekom-TechnikerInnen im Turnierverlauf.

Original-Content von: MagentaTV, übermittelt durch news aktuell