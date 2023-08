Bertrandt AG

Bertrandt spendet Ortsfeuerwehr Tappenbeck Schaumaufsätze

Brandschutz hat hohe Priorität im Unternehmen

Tappenebck (ots)

Der Engineering Dienstleister hat der Feuerwehr an seinem Standort in Tappenbeck zwei Schaumaufsätze für die Hohlstrahlrohre übergeben. Damit kann die Feuerwehr einen möglichen Brand bei dem Unternehmen schneller und effizienter löschen. Auch andere Unternehmen in der Region profitieren davon.

Um im Ernstfall einen Brand auf dem Betriebsgelände schnell eindämmen zu können, hat Bertrandt der Ortsfeuerwehr Tappenbeck Schaumaufsätze für die Hohlstrahlrohre gespendet. Diese Verschäumungsaufsätze kommen zum Einsatz, um bei einem Feuer einen Schaumteppich erzeugen zu können. Das Feuer kann so heruntergekühlt und die Flammen können damit erstickt werden. Gerade bei der Arbeit mit elektrisch betriebenen Fahrzeugen ist dies eine wesentliche Hilfe, um den Brand schneller unter Kontrolle zu bekommen und zu löschen.

Besonders die Arbeit mit elektrisch betriebenen Fahrzeugen stellt eine erhöhte Brandgefahr im Vergleich zu Fahrzeugen mit anderen Antriebsarten dar. Da der Engineering Dienstleister solche Fahrzeuge intensiv für seine Kunden prüft, ist der Brandschutz ein wichtiges Thema. Daher arbeitet das Unternehmen schon seit einigen Jahren eng mit der Ortsfeuerwehr Tappenbeck zusammen. Regelmäßig finden auf dem Gelände Begehungen oder Übungseinsätze statt. "Sicherheit in jeglicher Hinsicht ist uns extrem wichtig. Wir sehen uns daher auch in der Pflicht, die Feuerwehr mit entsprechendem Equipment auszustatten und zu unterstützen, um das Brandrisiko im Ernstfall auf unseren Flächen so gering wie möglich zu halten. Natürlich kommen diese Schaumaufsätze im Ernstfall auch bei Bränden außerhalb von Bertrandt, beispielsweise bei anderen Unternehmen, zum Einsatz", sagt Torsten Schatterny, Head of Department Powertrain Solutions bei Bertrandt in Tappenbeck.

Nicht zum ersten Mal unterstützt das Unternehmen die Feuerwehr mit entsprechendem Equipment. Im letzten Jahr hat Bertrandt der Feuerwehr Lehre, die Nahe an der Betriebsstätte in Flechtorf ist, u. a. zwei E-Löschlanzen übergeben, die zum Löschen von Batteriebränden eingesetzt werden.

