"Wer Vielfalt möchte, muss sie aktiv sichern" -VAUNET-Jubiläumsevent "40 Jahre Private Medien" in Berlin mit Bundeskanzler Olaf Scholz und Ministerpräsident Alexander Schweitzer

Bundeskanzler Olaf Scholz: "Unabhängige und vielfältige Medienangebote sind wie die Meinungsfreiheit Grundlage für einen demokratischen Diskurs - und damit für unsere Demokratie."

Ministerpräsident Alexander Schweitzer: "Die duale Medienordnung garantiert eine vielfältige Medienlandschaft und Meinungspluralismus, die unabdingbar für unsere demokratische Gesellschaft sind."

VAUNET: "Medienvielfalt muss aktiv gesichert werden" - Plädoyer für mehr Anreize für Investitionen und weniger Verbote beim VAUNET- Jubiläumsevent "40 Jahre Private Medien" in Berlin

Anlässlich des 40-jährigen Bestehens privater Audio- und audiovisueller Medien in Deutschland lud der Spitzenverband der Branche VAUNET - Verband Privater Medien am 10. Oktober zu einem Jubiläumsevent in Berlin. Über 600 Gäste aus Politik, Wirtschaft und der Medienbranche folgten der Einladung ins Berliner Telegraphenamt. Nach Grußworten von Bundeskanzler Olaf Scholz und dem Ministerpräsidenten von Rheinland-Pfalz und Vorsitzenden der Rundfunkkommission der Länder, Alexander Schweitzer, zogen beide gemeinsam mit Stephan Schmitter, CEO von RTL Deutschland, und Bert Habets, CEO der ProSiebenSat.1 Media SE, in einem Talk unter Moderation von Tatjana Ohm, Chefmoderatorin des Nachrichtensenders Welt, Resümee zum Status quo der Branche und ihren aktuellen Herausforderungen.

Begrüßt wurden die Gäste des Abends vom Vorstandsvorsitzenden des VAUNET, Claus Grewenig, Chief Corporate Affairs Officer von RTL Deutschland: "Die privaten Medien sind Teil einer international einzigartigen Vielfalt im dualen System, aber auch ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Damit wir unsere Angebote in der gewünschten Qualität weiterhin erstellen können, müssen wir sie im Markt refinanzieren können. Wir brauchen in Deutschland als Gegenpol zu den internationalen Tech-Plattformen mit einem anderen Informationsverständnis starke nationale Player. Deshalb muss, wer Vielfalt möchte, sie aktiv sichern. Bekenntnisse zur Bedeutung freier Medien für die Demokratie müssen sich auch im konkreten politischen Handeln niederschlagen:", so Grewenig.

Bundeskanzler Olaf Scholz "Unabhängige und vielfältige Medienangebote sind wie die Meinungsfreiheit Grundlage für einen demokratischen Diskurs - und damit für unsere Demokratie. 40 Jahre privater Rundfunk, das ist mehr als die Hälfte der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Die Privaten haben diese Geschichte mitgeschrieben. Eine Erfolgsgeschichte. Lassen Sie uns die Erfolgsgeschichte unseres Landes gemeinsam weiterschreiben!"

Ministerpräsident Alexander Schweitzer: "Vor 40 Jahren begann die Erfolgsgeschichte der privaten Medien und der dualen Medienordnung in Rheinland-Pfalz. Diese duale Medienordnung garantiert eine vielfältige Medienlandschaft und Meinungspluralismus, die unabdingbar für unsere demokratische Gesellschaft sind. Als Ministerpräsident und Vorsitzender der Rundfunkkommission der Länder weiß ich um die zahlreichen Herausforderungen, vor denen die Medienbranche und Medienschaffenden in Deutschland aktuell stehen. Hierbei tragen wir Länder eine besondere Verantwortung, indem wir für die Freiheit und Unabhängigkeit der Medien insgesamt gute Rahmenbedingungen und einen ausgewogenen Ausgleich, ein gutes Miteinander schaffen müssen."

Bert Habets, CEO der ProSiebenSat.1 Media SE: "Die Politik muss sicherstellen, dass wir private Medienunternehmen auch in Zukunft unternehmerisch erfolgreich zu einer vielfältigen Medienlandschaft beitragen können. Wir brauchen den konstruktiven Dialog mehr denn je. Die Grundlage dafür ist unser Schulterschluss, für den auch der VAUNET steht. Für eine starke und demokratische Medienlandschaft ist Zusammenarbeit im dualen System unerlässlich, oder anders ausgedrückt: in einem kooperativen Rundfunksystem. Denn dual meint das Gemeinsame, unser gemeinsames Interesse an einer demokratischen Medienlandschaft."

Stephan Schmitter, CEO von RTL Deutschland: "Seit 40 Jahren sind attraktive Inhalte und unabhängiger Journalismus unsere Kernkompetenz. Wir investieren als Branche jährlich Milliarden in Content und die digitale Transformation. Unser wettbewerblicher Rahmen ist jedoch nicht 'fit for purpose'. Wir stehen in einem immer intensiveren Wettbewerb mit globalen Big-Tech-Playern um Reichweiten und Werbeeinnahmen - allerdings zu ungleichen regulatorischen Bedingungen. Die Vielfaltssicherung ist deshalb eine Aufgabe, die sich durch alle Politikfelder zieht. Das gilt für das private Radio zusätzlich auch für den Wettbewerb mit den beitragsfinanzierten ARD-Radiowellen. Hier gilt es, eine Ausbreitung der ARD-Angebote ins Lokale zu verhindern."

VAUNET ist der Spitzenverband der privaten Audio- und audiovisuellen Medien in Deutschland. Zu den vielfältigen Geschäftsfeldern der rund 160 Mitglieder gehören TV-, Radio-, Web- und Streamingangebote. Die Verbandsarbeit richtet sich an der konvergenten Entwicklung der Märkte für audiovisuelle Medien aus und gestaltet auf nationaler wie europäischer Ebene die Rahmenbedingungen aktiv mit. Der Wirtschaftsverband hat zum Ziel, Akzeptanz für die politischen und wirtschaftlichen Anliegen der audiovisuellen Medien zu schaffen sowie die große gesellschaftspolitische und kulturelle Bedeutung der Branche im digitalen Zeitalter ins Bewusstsein zu rücken. 2024 feiern die Privaten Medien ihr 40. Jubiläum!

