Die SAT.1-Formel für die Saison 2023/2024: Mehr deutsche Fiction. Mehr Spitzen-Sport. Mehr Shows in der Prime Time. Daniel Rosemann: "2024 kommen mehr Eigenproduktionen in SAT.1"

SAT.1 wächst. In seiner Relevanz-Zielgruppe (Z. 14-59 Jahre) konnte sich SAT.1 in der Prime Time (20:15-23:15 Uhr) in den vergangenen zwölf Monaten (1. Juni 2022 bis 12. Juni 2023) trotz Fußball-WM im Vergleich zum Vorjahr (1. Juni 2021 bis 12. Juni 2022) um +0,1 Prozentpunkte auf 6,3 Prozent Marktanteil steigern - gleich vier Abende in der Prime Time laufen besser. "SAT.1 ist in den vergangenen Monaten in der Prime Time dank seiner Eigenproduktionen weiblicher und älter geworden. Diese Positionierung wollen wir in den nächsten zwölf Monaten ausbauen", gibt SAT.1-Senderchef Daniel Rosemann die Ausrichtung von SAT.1 vor. "Um dieses Ziel zu erreichen, wird SAT.1 ab 2024 mehr Eigenproduktionen in der Prime Time zeigen."

Mit "The Taste", "Zurück in die Schule", "Das große Backen", "Das große Promibacken", "The Voice of Germany" und "Promi Big Brother" kann SAT.1 im Herbst 2023 auf viele vertraute Marken setzen. "Halbpension mit Schmitz XXL" läuft ab 30. Juni 2023. Im September startet die Jubiläums-Staffel "Hochzeit auf den ersten Blick". Jörg Pilawa fragt Ende 2023 in "Das 1 % Quiz", wie clever Deutschland ist.

"2024 wird SAT.1 an einem zusätzlichen Abend Eigenproduktionen in der Prime Time spielen", kündigt Daniel Rosemann im Kontext der Screenforce Days 2023 an.

Um mehr Eigenproduktionen zu zeigen, hat sich der Sender die Rechte an der neuen Strategie-Quiz-Show "The Floor" (AT) gesichert, die John de Mol mit seiner Firma Talpa Concepts entwickelt hat. In dieser Show treten 100 Kandidat:innen an. In 99 Duellen ermitteln sie die Sieger:in. Wer gegen wen spielt, entscheidet sich auf der LED-Spielfläche - quasi auf "The Floor".

Ebenfalls neu: Die Hochzeitsshow "Stranded on Honeymoon Island" (AT), die von Snowman Productions ("Hochzeit auf den ersten Blick"), einer Produktionsfirma der Seven.One Studios, entwickelt wurde. Direkt nach einem Treueschwur erleben Paare ein sehr besonderes Kennenlernen - sie müssen zwei Wochen auf Honeymoon Island leben. Allein. Ohne Handy. Das Paradies bringt jedes Pärchen schnell in sehr emotionale Sphären.

Andrea Kiewel feiert 2024 viermal "Kiwis große Partynacht" in SAT.1. Bei Kiwi wird mit den Heldinnen und Helden der deutschen Musik gesungen, getanzt, gelacht und gefeiert.

Ebenfalls 2024 im Programm: "Stars in der Manege", "The Voice Kids" und "Leben leicht gemacht - The Biggest Loser". Seine Marken-Check-Reihe "Der SAT.1-Check" startet SAT.1 am Donnerstag, 13. Juli 2023, mit dem Thema Fast Food. Die weiteren Themen im Sommer: SAT.1 testet Discounter und Online-Shops. Für 2024 produziert SAT.1 neue Folgen von "Einsatz mit Herz" - mit zwei neuen Ärzten.

"SAT.1 zeigt in den nächsten zwölf Monaten mehr Spitzensport denn je", sagt Daniel Rosemann. "Elf Bundesliga-Spiele live, die U21-Europameisterschaft und die kommende Eishockey-Weltmeisterschaft."

Mission Titelverteidigung. Die deutsche U21-Fußball-Nationalmannschaft startet am Donnerstag, 22. Juni 2023, gegen Israel in die Europameisterschaft. SAT.1 zeigt alle deutschen Spiele.

Bayern München eröffnet am Freitag, 18. August 2023, live in SAT.1 die Bundesliga-Saison. Schon am Freitag, 28. Juli 2023, startet die 2. Bundesliga live in SAT.1. Am Samstag, 12. August 2023, trifft Bayern München im Supercup auf RB Leipzig.

Die Eishockey-Weltmeisterschaft startet am 10. Mai 2024. SAT.1 zeigt alle Spiele der deutschen Mannschaft, die aktuell Vize-Weltmeister ist.

Gleich zwei deutsche Serien produziert SAT.1 für den Vorabend. "2024 kommt deutsche Fiktion zu SAT.1 zurück", sagt Daniel Rosemann. "Wir starten in diesen Tagen mit den Dreharbeiten zu 'Die Landarztpraxis'. Die Serie 'Das Küstenkommissariat' drehen wir voraussichtlich ab Herbst. Von beiden Serien drehen wir erst einmal 60 Folgen."

"Das Küstenkommissariat" (AT) wird von Pyjama Pictures produziert, "Die Landarztpraxis" von filmpool entertainment.

Caroline Frier wird Landärztin Dr. Sarah König am Schliersee. In der bayerischen Idylle verarztet sie Bäuerinnen und Bauern, Bergsteigerinnen und Bergsteiger, Feriengäste - und zur Not auch mal eine Kuh. Dabei schlägt ihr Herz für zwei Männer: ihre alte Liebe Dr. Fabian Kroiß (Oliver Franck) und den Bergretter Max (Alexander Koll).

