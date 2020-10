SAT.1

Ausgezeichneter Zuschauer-Liebling: SAT.1 zeigt die neue Staffel "Die Martina Hill Show" ab 16. Oktober 2020

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

Das macht Spaß: Am 2. Oktober zeichneten die Zuschauer "Die Martina Hill-Show" mit dem Deutschen Comedypreis 2020 aus, schon ab 16. Oktober um 22:30 Uhr zeigt SAT.1 die dritte Staffel der frisch gekrönten Comedy-Show.

Ob als Helikopter-Mutter, Gute-Laune-Ehefrau, beste Freundin mit unkonventionellen Tipps, flirtbereiter Single oder neunmalkluges It-Girl - vor Martina Hill ist auch in den frischen Folgen kein Klischee sicher. In "Die Martina Hill Show" meistert die Ausnahme-Komikerin die Herausforderungen des Familien-Alltags und gibt sich als lässige Musikerin. Klar, dass auch die Freundinnen "Rebecca und Larissa" (Carolin Kebekus und Martina Hill) wieder gemeinsam ihre ganz besonderen "Life Hacks" präsentieren. Weitere Gaststars in der dritten Staffel: Ralf Moeller, Bernhard Hoëcker, Michael Kessler, Olaf Schubert und Erdogan Atalay.

"Die Martina Hill Show" - die dritte Staffel ab 16. Oktober 2020, freitags um 22:30 Uhr in SAT.1

Pressekontakt: Petra Dandl Communications & PR Show & Comedy phone: +49 (0) 89 95 07 - 1169 email: petra.dandl@seven.one Photo Production & Editing Tabea Werner phone: +49 (0) 89 95 07 - 1167 email: tabea.werner@seven.one

SAT.1 - Ein Unternehmen der Seven.One Entertainment Group GmbH

Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell