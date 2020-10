SAT.1

Happy Hour fürs Gehirn! Raten, Rätseln, Wissen, Quizzen am SAT.1-Vorabend mit "Buchstaben Battle" und "5 Gold Rings" - ab Montag, 12. Oktober 2020, um 18:00 Uhr

Quiz-Time am Vorabend! SAT.1 macht den Feierabend zur Spielzeit und setzt ab 12. Oktober 2020 von Montag bis Freitag auf einzigartiges Quiz-Tainment: Um 18:00 Uhr treten in "Buchstaben Battle" zwei Teams in insgesamt fünf Rätselrunden gegeneinander an. Beide kämpfen bei Moderatorin Ruth Moschner nicht nur um die richtigen Lösungsworte und um Extra-Sekunden auf der finalen Countdown-Uhr, sondern auch um eine Siegprämie von bis zu 10.000 Euro. In jeder Ausgabe stehen den KandidatInnen bei ihrer Mission prominente Wortakrobaten zur Seite, in der ersten Woche unter anderem Daniel Boschmann, Jeannine Michaelsen, Aleksandra Bechtel, Ross Anthony, Oli P., Jenny Elvers und Sonya Kraus.

Ab 19:00 Uhr zählt in "5 Gold Rings" dann jeder Zentimeter! In der einzigen Quiz-Show in Deutschland, bei der die Antwort auf dem Boden - einer riesigen interaktiven LED-Fläche - liegt, spielt Moderator Steven Gätjen mit den Kandidaten um bis zu 25.000 Euro. Wer hier punkten will, braucht nicht nur Wissen, sondern auch ein gutes Augenmaß ... Und das gilt nicht nur für die Studiokandidaten, sondern auch für den Zuschauer auf dem heimischen Sofa. Denn mit der kostenlosen "5 Gold Rings"-App kann jede Sendung von Zuhause aus parallel mitgespielt werden. Je schneller und genauer die Ringe in der App platziert werden, umso mehr Punkte können pro Rätsel erspielt werden. Am Ende der Show erfahren die Zuschauer dann direkt im TV, wer die meisten Punkte sammeln konnte und das Ranking in der App anführt. Die "5 Gold Rings"-App für IOS- und Android-Geräte ist ab sofort kostenlos zum Download verfügbar.

