Erfolgreich: Der Deutsche Comedypreis punktet mit 9,9 Prozent Marktanteil in SAT.1

Unterföhring (ots)

Jubel, Trubel, Heiterkeit! Der Deutsche Comedypreis brachte nicht nur die Zuschauer zum Lachen, sondern auch SAT.1 zum Strahlen. Die Preisverleihung am Freitagabend erreicht sehr gute 9,9 Prozent der 14- bis 49-jährigen Zuschauer. In insgesamt elf Kategorien wurden die Comedypreise an die Besten der Comedy-Szene zum ersten Mal in SAT.1 verliehen.

Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell