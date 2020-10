SAT.1

Michi Beck, Smudo, Sonja Zietlow und weitere prominente Gäste spielen bei Steven Gätjen um 100.000 Euro - im Promi-Special von "5 Gold Rings" am Freitag, 9. Oktober, um 20:15 Uhr in SAT.1

Unterföhring (ots)

Welcher Teil des Körpers steht beim "Flanking" im Mittelpunkt? Wo hat jemand Probleme, der mit Priapismus zu kämpfen hat? Welche Höhe erreicht der Adeliepinguin mit seinem Sprung? Zur perfekten Einstimmung auf den neuen SAT.1-Vorabend mit den Quiz-Shows "Buchstaben Battle" und "5 Gold Rings" (ab Montag, 12. Oktober 2020, ab 18:00 Uhr) spielt Moderator Steven Gätjen den größten Studio-LED-Boden in Quiz-Deutschland schon einmal warm. Im großen Promi-Special von "5 Gold Rings" rätseln Michi Beck und Smudo, Sonja Zietlow und Bülent Ceylan, Vanessa Mai und Ross Anthony, Angelina Kirsch und Alexander Herrmann um 100.000 Euro für den guten Zweck - am Freitag, 9. Oktober 2020, 20:15 Uhr in SAT.1.

Die Antworten liegen in "5 Gold Rings" auf dem Boden. Mit fünf goldenen Ringen gilt es für die Promi-Teams genau wie in der täglichen Ausgabe der Quiz-Show, die richtigen Antworten auf dem Studio-LED-Boden zu markieren. In jeder Spielrunde wird der Ring kleiner und somit die Antwort schwerer. Pro Rätsel kann ein steigender Geldbetrag für den Jackpot erspielt werden, der im Super-Finale verdoppelt wird. Dort haben die Promi-Teams dann die Möglichkeit, bis zu 100.000 Euro für einen guten Zweck zu gewinnen.

Die Promi-Teams: Ross Anthony & Vanessa Mai Angelina Kirsch & Alexander Herrmann Sonja Zietlow & Bülent Ceylan Michi Beck & Smudo

Die tägliche Dosis "5 Gold Rings" gibt es ab Montag, 12. Oktober 2020, in SAT.1. Von Montag bis Freitag begrüßt Steven Gätjen immer um 19:00 Uhr vier Kandidaten, die in Zweierteams bis zu 25.000 Euro erspielen können.

Quiz-Fans aufgepasst: Mit der kostenlosen "5 Gold Rings"-App kann jede Sendung ganz bequem von Zuhause aus parallel mitgespielt werden. Je schneller und genauer die Ringe in der App platziert werden, umso mehr Punkte können pro Rätsel erspielt werden. Am Ende der Show erfahren die Zuschauer dann direkt im TV, wer die meisten Punkte sammeln konnte und das Ranking in der App anführt. Die "5 Gold Rings"-App für IOS- und Android-Geräte ist ab sofort kostenlos zum Download verfügbar.

Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell