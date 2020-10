SAT.1

"I have no Checkung!" Gastjurorin Dalad Kambhu lässt Frank Rosin verzweifeln - bei "The Taste" am Mittwoch, 7. Oktober 2020, um 20:15 Uhr in SAT.1

Jetzt wird es richtig scharf! Thailand, das Thema der nächsten Folge von "The Taste", bringt Teams und Coaches ins Schwitzen. Frank Rosin sieht sich mit nur noch zwei Hobbyköchen im Team vor einer Mammutaufgabe und zittert: "Das Thema Thailand ist ein sehr umfangreiches. Thailand hat verschiedene Gebiete, wo verschiedene Kulturen gekocht und gelebt werden ... I have no Checkung about this!" Und obwohl sich Asia-Experte Tim Raue mit dem Thema sehr wohl fühlt und auskennt: "Viel Kokosnuss, gerne Currys. Immer eine rasante Auseinandersetzung mit Kräutern. Eher über- als unterwürzt. Und immer eine schöne Achterbahnfahrt am Gaumen", ruft Frank Rosin ihm ins Gedächtnis: "Aber ich kann mich erinnern, letztes Jahr bist du mit einem Asia-Löffel rausgeflogen?"

Frisch, lecker, intensiv, mit Kräutern, Gewürzen und Galgant, dem thailändischen Ingwer, sowie viel Freude und "Yummieness": Das verbindet Sterneköchin Dalad Kambhu mit der thailändischen Küche. Die Gastjurorin bringt jede Menge Ehrgeiz mit, von dem sich Jury und Teams eine Scheibe abschneiden können. Dalad Kambhu wollte schon immer Köchin werden. In Austin, Texas, geboren, in Bangkok aufgewachsen und mit 20 Jahren nach New York gegangen, um dort als Model zu arbeiten, hat sie heute in Berlin ihr eigenes Restaurant Kin Dee und es als ungelernte Köchin ohne Sprachkenntnisse geschafft, einen Michelin-Stern zu erkochen. Ihr Rat: "Koch zu werden, ist kein leichter Job. Es kostet Zeit, man braucht Hingabe, und man darf niemals aufgeben. Aber: Jeder kann es lernen, wenn er sich richtig reinkniet."

Diese Kandidaten kochen in der sechsten Folge von "The Taste" am 7. Oktober 2020: Team Tim Raue (Rot): Yvonne (37) aus Saarbrücken, Jan Michael (38) aus Dortmund Team Alex Kumptner (Grün): Sabrina (31) aus Uhingen, Lars (41) aus München Team Frank Rosin (Blau): Lea (27) aus Fulda, Jan (20) aus Bochum Team Alexander Herrmann (Gelb): Lukas (24) aus Bockhorn, Jonas (27) aus Surberg, Lara (34) aus Köln, Yassin (28) aus Fürstenfeldbruck

"The Taste": mittwochs um 20:15 Uhr in SAT.1. Hashtag: #TheTaste2020 Infos und Bilder erhalten Sie in der SAT.1-Presselounge unter: presse.sat1.de/thetaste.

