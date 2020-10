SAT.1

Prime-Time-Sieger! SAT.1 gewinnt mit "The Voice of Germany" den Sonntagabend

Unterföhring (ots)

12. Oktober 2020. Prime-Time-Sieg: Mit 14,5 Prozent Marktanteil (Z. 14- bis 49 Jahre) gelingt "The Voice of Germany" am Sonntag auch in SAT.1 ein guter Auftakt. Insgesamt verfolgen 6,94 Millionen Zuschauer (Nettoreichweite ab 3 Jahren) die zweite Ausgabe der Blind Auditions. Diese Talente singen in der dritten Ausgabe von "The Voice of Germany" am Donnerstag, 15. Oktober 2020, um 20:15 Uhr, auf ProSieben: Ninorta (27, Berlin), Max 18, Ratingen), Christin (32, Essen), Hannah (23, München), Cathalin (36, Geislingen), Alexander (26, Mengkofen), Wolfgang (51, Hannover), Anne-Sophie (26, Elmenhorst/Lichtenhagen), Jay (34, Dudenhofen), Jana (20, A-Wien), Juan (28, Mannheim) Folge verpasst? "The Voice of Germany" ist jederzeit auch auf Joyn abrufbar. "The Voice of Germany" donnerstags auf ProSieben und sonntags in SAT.1 sowie auf Joyn, jeweils um 20:15 Uhr. Weitere Infos rund um "The Voice of Germany" finden Sie auf der Presseseite http://presse.prosieben.de/TVOG2020 Hashtag zur Show: #TVOG

