"Der Deutsche Comedypreis": Die humorvollste Preisverleihung des Jahres läuft am Freitag, 2. Oktober 2020, erstmals in SAT.1. Live.

Neuer Sender, neue Kategorien, neue Preisträger: "Der Deutsche Comedypreis" - am 2. Oktober 2020, live in SAT.1 - kürt Comedians und Sendungen sowohl aus dem klassischen, linearen TV als auch aus der digitalen Welt - und zeichnet erstmals den besten Comedy-Podcast sowie die beste Moderation aus. Die Preisträgerinnen und Preisträger wählt das Publikum ab Anfang September 2020 online in neun Kategorien.

"Der Deutsche Comedypreis" in der Publikumswahl:

1. Beste Comedy-Show 2. Beste Comedy-Serie 3. Beste Satire-Show 4. Bester Komiker 5. Beste Komikerin 6. Bester Newcomerin / Bester Newcomer 7. Beste Sketch-Comedy 8. Bester Comedy-Podcast (neue Kategorie) 9. Beste Moderation (neue Kategorie)

"Der Deutsche Comedypreis" ist eine Veranstaltung des Cologne Comedy Festivals und wird von der Brainpool TV GmbH im Auftrag von SAT.1 produziert.

"Der Deutsche Comedypreis " - am Freitag, 2. Oktober 2020, um 20:15 Uhr live in SAT.1 und auf Joyn

Hashtag zur Show: #Comedypreis

