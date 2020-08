SAT.1

Big Brother öffnet sein Märchenland: Alessia-Millane Herren zieht heute live bei "Promi Big Brother" ein

Der Märchenwald von "Promi Big Brother" hat sich gelichtet - und zwar schneller, als es Big Brother vorsah. Von 16 Bewohnern verweilen derzeit nur noch 13 Bewohner im Märchenwald und im Märchenschloss. Nach dem regulären Exit von Wimbledon-Siegerin Claudia Kohde-Kilsch am Montag und den freiwilligen Auszügen von Dschungelkönigin Jenny Frankhauser und Szene-DJ Senay Gueler am Mittwoch, legt Big Brother nach und öffnet sein Märchenland für eine neue Bewohnerin: Alessia-Millane Herren, die Tochter von Willi Herren, zieht heute Abend (20:15 Uhr, live in SAT.1 und auf Joyn) bei "Promi Big Brother" ein.

Alessia-Millane ist mit dem Leben in der Öffentlichkeit bestens vertraut. Schon 2015 steht die heute 18-Jährige erstmals für die Doku-Soap "Die Herrens - Willis wilde Welt" vor der Kamera. Im Jahr 2019 folgt die TV-Doku "Ab ins Kloster! - Rosenkranz statt Randale" bei Kabel Eins, an der auch Emmy Russ teilnimmt. Welche alte Bekannte als neue Mitbewohnerin bei "Promi Big Brother" auf Alessia-Millane wartet, hat die Nachrückerin bereits mitbekommen: "Auf Emmy freue ich mich nicht so. Wir haben uns privat ein wenig gestritten, mal gucken wie das bei 'Promi Big Brother' weitergeht. Entweder wir klären das oder wir streiten uns weiter."

Alessia-Millane Herren trifft heute Abend live auf ihre neuen Mitbewohner

Wie werden Jasmin Tawil, Simone Mecky-Ballack, Kathy Kelly, Werner Hansch, Ikke Hüftgold, Katy Bähm, Sascha Heyna, Elene Lucia Ameur, Emmy Russ, Ramin Abtin, Mischa Mayer, Adela Smajic und Udo Bönstrup auf den Einzug von Alessia-Millane reagieren? Wird die 18-Jährige das Märchenland und die Zuschauer verzaubern? Oder endet ihre Geschichte ohne Happy End?

Wie alle anderen Bewohner befand sich Alessia-Millane fünf Tage vor Einzug in Quarantäne. Dort wurden mehrere PCR-Testrunden durchgeführt, um sicherzustellen, dass die Gesundheit aller Bewohner gewährleistet ist.

