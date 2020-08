SAT.1

Geregelter Schlagabtausch: "Das große SAT.1 Promiboxen" erstmals in zwei Runden am 18. und am 25. September live aus Köln

11. August 2020. Nach zahlreichen verbalen Haken wird nicht mehr auf der Stelle getrippelt. Jetzt wird mit Fäusten gekämpft. Das gilt zumindest für die 16 Prominenten, die ihre lang angestauten Konflikte bei "Das große SAT.1 Promiboxen" klären werden. Natürlich immer sportlich. Immer fair. Und immer lösungsorientiert. Erstmals findet das Promiboxen an zwei Abenden statt. Am Freitag, den 18. September, und am Freitag, den 25. September, steigen je acht Prominente live in den Ring, um zu zeigen, was hinter ihren großen Klappen steckt. Die On-Off-Freunde Matthias Mangiapane und Julian F.M. Stoeckel versprechen am 18. September einen spannenden Kampf. Nachdem Mangiapane zuletzt bei "Promis unter Palmen" sowohl Claudia Obert als auch Désirée Nick - beide mit Stoeckel befreundet - gegen sich aufbrachte, wird der It-Boy im Ring wohl kein Süßholz mit Mangiapane raspeln. Doch wer trainiert sich die bessere Box-Form an und macht im Fight Püriertes aus seinem Gegner? Genug des verbalen Schlagabtauschs heißt es am 25. September u.a. für Helena Fürst und Giulia Siegel. Spätestens seit ihrem Aufeinandertreffen im "Sommerhaus der Stars" lassen sie keine Gelegenheit aus, einander anzugiften. Auf ihren Social-Media-Kanälen keifen sich die Anwältin und die DJane öffentlich an. Wer wird im fairen Box-Kampf die Oberhand behalten? Ok oder K.o.? In weiteren Kämpfen sind u.a. Carina Spack gegen Jade Übach und Marcellino Kremers gegen Stephan Jerkel (beide Kämpfe am 18. September) zu sehen. "Das große SAT.1 Promiboxen" wird produziert von Brainpool TV.

So wird geboxt

Die Männer kämpfen fünf Runden à zwei Minuten, die Frauen stehen sich vier Mal eineinhalb Minuten gegenüber.

Let's get ready to rumble

Ringsprecher Kai Pätzmann ruft die Kämpfer bei "Das große SAT.1 Promiboxen" in den Ring. Matthias Killing, Melissa Khalaj und Sarah Valentina Winkhaus moderieren die beiden Kampfabende. Tobias Drews und Florian Schmidt-Sommerfeld kommentieren die Kämpfe.

Selbstverständlich werden alle Covid19-Regelungen an beiden Kampfabenden strikt befolgt, sowohl im Zuschauerbereich, als auch bei den Sportlern und unmittelbar am Kampf beteiligten Personen. Gemäß BG ETEM wird auf die Einhaltung der "Schutzzeit mit Kontaktreduzierung" geachtet. Außerdem werden Corona-Tests durchgeführt.

"Das große SAT.1 Promiboxen" am 18. September und 25. September um 20:15 Uhr live in SAT.1.

