"Promi Big Brother" legt deutlich zu: 14,1 Prozent Marktanteil am Sonntagabend in SAT.1

Unterföhring, 10. August 2020. Der große Bruder im Wunderland: Zauberhafte 14,1 Prozent der 14- bis 49-jährigen Zuschauer verfolgen am Sonntagabend bei "Promi Big Brother" in SAT.1 die neuesten Geschichten der 16 Bewohner aus dem Märchenland. Die erhitzten Gemüter der Bewohner sind auch Gesprächsstoff bei "Promi Big Brother - Die Late Night Show" auf sixx - und verhelfen der Show zu hervorragenden 6 Prozent Marktanteil (Z. 14-49 J.). Weiter geht es heute schon um 20:15 Uhr in SAT.1: In der Prime-Time-Show wird der erste Bewohner das Märchenland verlassen. Das passierte in der Live-Show Zwei smarte und zwei starke Frauen zitiert Big Brother zum Märchen-Match "Alice im Wunderland" in die Arena. Das sorgt für heftige Diskussionen. Wer ist smart? Wer ist stark? Schließlich treten Jenny Frankhauser und Jasmin Tawil als starkes Zweiergespann im Kaninchenkostüm an, Emmy Russ und Adela Smajic bilden als Grinsekatzen das smarte Gegenstück. Für jede korrekte Quiz-Antwort der Grinsekatzen gibt es einen XXL-Dominostein, den die Kaninchen aufstellen müssen. Ziel ist es, die Königin zu stürzen. Die Dominoreihe reicht und am Ende fällt die Königin ins Feuer. Mit dem damit erspielten doppelten Einkaufsbudget von 20 Euro geht es für das Reality-Sternchen Emmy zum dritten Mal in Folge ins Knusperhäuschen zum Einkauf. Die Märchenschloss-Bewohner holen Social Media-Star Udo Bönstrup zu sich. Für Ikke Hüftgold bedeutet das allerdings Schluss mit Luxus, denn gleich im Anschluss entscheiden die Zuschauer: Für die Ballermann-Ikone geht es zurück in den Märchenwald.

Aktuelle Bewohner im Märchenwald: "The Biggest Loser"-Coach Ramin Abtin, Drag-Queen Katy Bähm, Ex-Frau von Adel Tawil und Schauspielerin Jasmin Tawil, Reality-Sternchen Emmy Russ, "Love Island"- Womanizer Mischa Mayer, Soap-Darstellerin Elene Lucia Ameur, Schweizer "Bachelorette" und Moderatorin Adela Smajic, Szene-DJ und Schauspieler Senay Gueler, Dschungelkönigin Jenny Frankhauser, Ballermann-Ikone Ikke Hüftgold

Aktuelle Bewohner im Märchenschloss: Kommentatoren-Legende Werner Hansch, Ex-Spielerfrau Simone Mecky-Ballack, Kelly-Family Powerfrau Kathy Kelly, Teleshopping-Moderator Sascha Heyna, Wimbledon-Siegerin Claudia Kohde-Kilsch, Social-Media-Star Udo Bönstrup Schon um 20:15 Uhr geht es heute Abend weiter

"Promi Big Brother" von Freitag, 7. August, bis Freitag, 28. August 2020 - täglich um 22:15 Uhr und freitags und montags um 20:15 Uhr - ab Montag, 24. August, täglich um 20:15 Uhr live in SAT.1 und auf Joyn "Promi Big Brother - Die Late Night Show" immer im Anschluss auf sixx.

