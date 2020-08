SAT.1

Der große Bruder erzählt das Sommer-Märchen 2020: "Promi Big Brother" entführt seine Bewohner ins Märchenland // Die ersten zwölf Promis sind bereits eingezogen

Es waren einmal 16 Prominente, die sich auf dem Weg in die Sommerfrische machten, um sich von der harten Arbeit im Showbusiness zu erholen. Doch sie kommen nicht weit. Das Schicksal treibt sie in eine Welt zwischen Entbehrungen und Mühen sowie Prunk und Wohlstand. "Promi Big Brother" (ab Freitag, um 20:15 Uhr, täglich live in SAT.1 und auf Joyn) entführt seine Bewohner dieses Jahr ins Märchenland.

Der Märchenwald

Auf der einen Seite wartet der Märchenwald - hier finden die Bewohner das Nötigste und damit einen Ort, der alle Wünsche offenlässt. Übernachtet wird in einem Verschlag, nach vorne offen. Geduscht wird im Freien, das Sprechzimmer befindet sich in der Räuberhöhle. Am Wunschbaum können erspielte Taler gegen Luxusgegenstände wie Seife oder Snacks eingetauscht werden. Im Knusperhäuschen können die Bewohner des Märchenwaldes auch dieses Jahr mit erspieltem Budget einkaufen gehen. Wer in den Live-Shows mit Zeitlimit durch die PENNY-Markt-Regale eilt, bestimmt in diesem Jahr erstmals der Zuschauer direkt über die SAT.1-App.

Das Märchenschloss

Doch am Horizont erblicken die Bewohner einen Lichtblick: Das Märchenschloss. In den modern eingerichteten Gemäuern erwartet sie ein prall gefülltes Schlaraffenland und Luxus pur. Hier gibt es für die residierenden Bewohner Essen und edle Tropfen in Hülle und Fülle. Offene Luxusküche, ein Loungebereich zum Verweilen, ein Badezimmer als Wellnessoase und ein Schlafzimmer mit luxuriösen Betten zum herrschaftlichen Träumen. Der Außenbereich des Märchenschlosses ist der Lustgarten. Mit Pool, Liegefläche und einer Grillstelle kann in seinen Ecken getuschelt und gelästert werden.

Die ersten zwölf Bewohner sind schon eingezogen

Für diese zwölf Bewohner hat das Abenteuer im "Promi Big Brother"-Märchenwald bereits begonnen: Wimbledon-Siegerin Claudia Kohde-Kilsch, Ex-Frau von Adel Tawil und Schauspielerin Jasmin Tawil, Ballermann-Ikone Ikke Hüftgold, Kelly-Family-Powerfrau Kathy Kelly, Dschungelkönigin Jenny Frankhauser, Reality-Sternchen Emmy Russ, "Love Island"-Womanizer Mischa Mayer, Soap-Darstellerin Elene Lucia Ameur, Teleshopping-Moderator Sascha Heyna, Schweizer "Bachelorette" und Moderatorin Adela Smajic, Szene-DJ und Schauspieler Senay Gueler und Social-Media-Star Udo Bönstrup.

In der großen Startshow am Freitag, 7. August, um 20:15 Uhr, live in SAT.1 und auf Joyn, begrüßen Jochen Schropp und Marlene Lufen vier weitere Bewohner, die live ins Märchenland von "Promi Big Brother" einziehen werden. Wie werden sie von ihren zwölf neuen Mitbewohnern empfangen? Für wen hält das Märchenland Glück und am Ende des Märchens den Topf voller Geld mit 100.000 Euro bereit? Wem widerfährt das Pech des frühzeitigen Rauswurfs?

"Promi Big Brother" ab Freitag, 7. August, bis Freitag, 28. August 2020

- täglich um 22:15 Uhr und freitags und montags um 20:15 Uhr

und ab Montag, 24. August, täglich um 20:15 Uhr live in SAT.1 und auf Joyn

