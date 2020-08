SAT.1

Ein märchenhafter Auftakt: "Promi Big Brother" glänzt mit prachtvollen 17,7 Prozent Marktanteil und macht SAT.1 am Freitag zum Tagesmarktführer

8. August 2020: Bähm! Das Sommermärchen hat begonnen: "Promi Big Brother" startet am Freitagabend mit fulminanten 17,7 Prozent Marktanteil der 14- bis 49-jährigen Zuschauer live in SAT.1 in das größte Event des Sommers. Mit der von Jochen Schropp und Marlene Lufen moderierten Auftakt-Show mit den ersten Geschichten der Bewohner im Märchenland gewinnt SAT.1 locker die Prime Time und ist mit 11,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern am Freitag Tagesmarktführer.

"Promi Big Brother - Die Late Night Show" auf sixx meldet sich ebenfalls sehr stark zurück: Jochen Bendel und Melissa Khalaj begeistern in der Nacht mit sensationellen 5,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.

Auch digital ist "Promi Big Brother" schon jetzt ein Erfolg: Über alle digitalen Plattformen übertrifft "Promi Big Brother" in der Ramp-Up-Phase die Zahlen vom Vorjahr um insgesamt 42%.

Das passierte in der Start-Show

Das Märchenland ist ausgebucht, die Türen sind geschlossen: Mit Kommentatoren-Legende Werner Hansch, Ex-Spielerfrau Simone Mecky-Ballack, "The Biggest Loser"-Coach Ramin Abtin und Drag-Queen Katy Bähm ziehen die letzten vier Bewohner live in den Märchenwald. Big Brother enthüllt erstmals das prunkvolle Märchenschloss. Wer dort leben darf, entscheiden allein die Zuschauer und voten Werner, Simone, Ikke, Kathy, Sascha und Jenny in den Luxus. Außerdem lädt der große Bruder zum ersten Märchen-Match in der Arena: Im Live-Duell "Tischlein deck' dich" erkämpfen die Bewohner 4,39 Euro zusätzlich zum Grundbudget für die Kasse. Mit einem Budget von insgesamt 16,39 Euro schicken die Zuschauer Emmy per Voting in der SAT.1-App live zum Lebensmittel-Einkauf ins Knusperhäuschen.

Aktuelle Bewohner im Märchenschloss: Kommentatoren-Legende Werner Hansch, Ex-Spielerfrau Simone Mecky-Ballack, Ballermann-Ikone Ikke Hüftgold, Kelly-Family-Powerfrau Kathy Kelly, Teleshopping-Moderator Sascha Heyna, Dschungelkönigin Jenny Frankhauser

Aktuelle Bewohner im Märchenwald: "The Biggest Loser"-Coach Ramin Abtin, Drag-Queen Katy Bähm, Wimbledon-Siegerin Claudia Kohde-Kilsch, Ex-Frau von Adel Tawil und Schauspielerin Jasmin Tawil, Reality-Sternchen Emmy Russ, "Love Island"-Womanizer Mischa Mayer, Soap-Darstellerin Elene Lucia Ameur, Schweizer "Bachelorette" und Moderatorin Adela Smajic, Szene-DJ und Schauspieler Senay Gueler, Social-Media-Star Udo Bönstrup

"Promi Big Brother" von Freitag, 7. August, bis Freitag, 28. August 2020 - täglich um 22:15 Uhr und freitags und montags um 20:15 Uhr - ab Montag, 24. August, täglich um 20:15 Uhr live in SAT.1 und auf Joyn "Promi Big Brother - Die Late Night Show" auf sixx direkt im Anschluss.

Hashtag zur Show: #PromiBB

