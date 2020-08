SAT.1

"Promi Big Brother" behauptet sich am Montagabend in SAT.1 und gewinnt die Prime Time

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

11. August 2020. Da rumpelt es gewaltig: Sehr starke 12,7 Prozent der 14- bis 49-jährigen Zuschauer verfolgen bei "Promi Big Brother" den hitzigen Schlagabtausch zwischen Senay Güler und den weiblichen Bewohnerinnen des Märchenwaldes in SAT.1. Damit ist "Promi Big Brother" am Montagabend das stärkste Programm um 20:15 Uhr. "Promi Big Brother - Die Late Night Show" auf sixx erreicht im Anschluss gute 3,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.

Das passierte in der Live-Show

Wimbledon-Siegerin Claudia Kohde-Kilsch ist die erste Bewohnerin, die das Märchenland von "Promi Big Brother" verlassen muss - das entscheiden die anderen Prominenten und retten damit Social-Media-Star Udo Bönstrup vor dem Auszug. Udo und Claudia haben zuvor die wenigsten Stimmen der Zuschauer bekommen und standen somit zur Wahl. "Ich bin natürlich traurig und wollte nicht als Erste rausfliegen. Mir sind alle so ans Herz gewachsen. Ich bin mir aber sicher, dass die Anderen sich diese Entscheidung nicht leicht gemacht haben!", so Claudia Kohde-Kilsch mit Tränen in den Augen nach ihrem Auszug zu Marlene Lufen und Jochen Schropp. "Ich bin gestorben", so die Tennis-Legende über den Moment des Wartens auf die Rauswahl-Entscheidung. "Ich wäre so gerne noch geblieben. Wir waren alle grundverschieden, aber eine gute Gruppe. Aber es war grandios, eine mega Zeit. Ich wollte diese Erfahrung immer machen. Mit Simone ist auf jeden Fall eine Freundschaft entstanden." Außerdem erkämpfen Emmy Russ, Katy Bähm und Elene Lucia Ameur beim Märchen-Match "Das hässliche Entlein" zwei von zwölf möglichen Euro. Damit war die Arbeit für Emmy noch nicht getan: Erneut wählen die Zuschauer per SAT.1-App-Voting das Reality-Sternchen zum Lebensmittelshoppen ins Knusperhäuschen. Isomatte im Märchenwald oder Luxusbett im Märchenschloss? Am Montagabend wurde das Märchenland ordentlich durchgemischt. Per Telefon- und SMS-Voting entscheiden die Zuschauer, welcher prominente Bewohner ab sofort wo sein Haupt betten darf. Kathy Kelly, Katy Bähm, Emmy Russ, Senay Gueler und Ikke Hüftgold sind die fünf Bewohner mit den meisten Stimmen der Zuschauer. Sie leben daher jetzt im Luxus des Märchenschlosses.

Aktuelle Bewohner im Märchenwald: Kommentatoren-Legende Werner Hansch, "The Biggest Loser"-Coach Ramin Abtin, Ex-Frau von Adel Tawil und Schauspielerin Jasmin Tawil, "Love Island"- Womanizer Mischa Mayer, Soap-Darstellerin Elene Lucia Ameur, Schweizer "Bachelorette" und Moderatorin Adela Smajic, Dschungelkönigin Jenny Frankhauser, Social-Media-Star Udo Bönstrup, Teleshopping-Moderator Sascha Heyna, Ex-Spielerfrau Simone Mecky-Ballack.

Aktuelle Bewohner im Märchenschloss: Kelly-Family Powerfrau Kathy Kelly, Drag-Queen Katy Bähm, Reality-Sternchen Emmy Russ, Szene-DJ und Schauspieler Senay Gueler, Ballermann-Ikone Ikke Hüftgold.

Aktuelle News, Interviews, Fotomaterial und alles rund um "Promi Big Brother" finden Sie auf unserer Presseseite unter http://presse.sat1.de/promibigbrother. "Promi Big Brother" von Freitag, 7. August, bis Freitag, 28. August 2020 - täglich um 22:15 Uhr und freitags und montags um 20:15 Uhr - ab Montag, 24. August, täglich um 20:15 Uhr live in SAT.1 und auf Joyn "Promi Big Brother - Die Late Night Show" immer im Anschluss auf sixx. Hashtag zur Show: #PromiBB

Basis: Marktstandard TV

Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business Intelligence Erstellt: 11.08.2020 (vorläufig gewichtet: 10.08.2020)

Bei Fragen: ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Communications & PR Show & Comedy Kevin Körber, Katrin Dietz Tel. +49 89 9507-1187, -1154 Kevin.Koerber@ProSiebenSat1.com Katrin.Dietz@ProSiebenSat1.com

Photo Producing & Editing Clarissa Schreiner Tel. +49 89 9507-1191 Clarissa.Schreiner@ProSiebenSat1.com

Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell