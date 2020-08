SAT.1

Hund UND Herrchen im Kilokampf! Neue Reality-Doku "Mein Hund, die Kilos und ich" ab Sonntag, 16. August 2020, in SAT.1

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

Abspecken für Hund und Herrchen: Ähnlichkeiten zwischen Hund und Halter sind oft kein Zufall - das gilt auch für die Figur. Isst Frauchen/Herrchen gern - sieht man das oft auch beim Hund. "Ich weiß aus eigener Erfahrung: Einem bettelnden, treuen Hundeblick zu widerstehen, ist fast unmöglich. Wer seinen 'besten Freund' aber ständig vom Tisch füttert oder Leckerchen im Überfluss anbietet, schlittert schnell in einen Teufelskreis. Das macht Hunde krank und unglücklich - das ist vielen nicht bewusst," gibt Moderator und Tierliebhaber Jochen Bendel zu bedenken.

In der neuen SAT.1-Reality-Doku "Mein Hund, die Kilos und ich" sagen fünf Duos aus Vierbeinern und ihren Besitzern ab Sonntag, 16. August 2020, den überflüssigen Pfunden den Kampf an. Jochen Bendel, Hundeerziehungsberater Holger Schüler und Fitnesstrainerin Marion Luck begleiten die Teams u. a. beim Schwimm- und Ausdauertraining sowie im Coaching-Parcours. In jeder Folge müssen die Teams auf die Waage. Gewertet wird, was sie gemeinsam abgespeckt haben.

Vanessa (28 Jahre, 103 kg) will mit ihrem Chihuahua Milou (5 Jahre, 6,4 kg, Durchschnittsgewicht der Rasse liegt bei 1,5 bis zwei Kilo) deutlich Gewicht reduzieren: "Meine Erwartung ist, dass wir sportlich fitter werden, einen gesünderen Lebensstil führen, um länger miteinander leben zu können. Im Alltag spüre ich mein Gewicht enorm - ich kann keine langen Strecken mit den Hunden rennen." Bevor der Abnehm-Alltag startet, müssen alle Duos zum Medizincheck. Die medizinischen Ergebnisse fast aller Teilnehmer bereiten dem Coaching-Team Sorgen: Übergewicht, Gelenk-Probleme, schlechte Muskulatur und keine Kondition durch zu wenig Bewegung bei den Vierbeinern, u. a. beginnende Fettleber, zu hoher Blutdruck, Diabetes, Asthma bei ihren Haltern. Hier herrscht dringend Handlungsbedarf - besonders bei den Vierbeinern, deren Lebenserwartung sonst keine hohe sein wird. Holger Schüler: "Für mich ist es immer wieder erschreckend zu sehen, wie viele Hunde Übergewicht haben und dass ihre Halter nichts dagegen tun. Mit Spaß und Engagement bekommt man auch die Kilos beim Hund weg."

Der Gewinn: Das Paar, das am Ende der Staffel am meisten abgenommen hat, wird mit dem goldenen Knochen und einer Reise in ein Hunde-Wellness-Hotel inklusive 5.000 Euro Taschengeld belohnt.

Die Teams:

Karsten (46) und Rottweiler Armani (9) aus Steinebach/Sieg (Rheinland-Pfalz)

Sina (22) und Golden Retriever Rosi (4) aus Adlkofen (Bayern)

Vanessa (28) und Chihuahua Milou (5) aus Gelsenkirchen

Maik (50) und Malteser-Yorshire-Mix Idefix (3) aus Kolbermoor (Bayern)

Remo (24) und Alaska-Husky Lya (5) aus Duisburg

Digital / Social Media: sat1.de begleitet die Sendung u. a. mit wöchentlichen Highlight-Clips aus Sicht der beteiligten Hunde. Jochen Bendel zeigt auf den SAT.1-Social-Media-Accounts hilfreiche Übungen zum Abnehmen für Mensch und Hund.

"Mein Hund, die Kilos und ich", vier Folgen, moderiert von Jochen Bendel, produziert von Redseven Entertainment GmbH - ab Sonntag, 16. August 2020, um 17:50 Uhr in SAT.1.

ProSiebenSat.1 Deutschland TV GmbH

Communications & PR News, Sports, Factual & Fiction Christiane Maske Tel. +49 (89) 9507-1163 Christiane.Maske@ProSiebenSat1.com

Bildredaktion:

Clarissa Schreiner Tel. +49 (89) 9507-1191 Clarissa.Schreiner@ProSiebenSat1.com

Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell