Börsentag Berlin 2019 - Orientierung in stürmischen Börsenzeiten

Am 12. Oktober können sich finanzinteressierte Berliner und Brandenburger im MOA Bogen über die neuesten Börsen- und Finanztrends informieren. Ab 9.30 Uhr erwartet das Who-is-Who der Finanzbranche die Besucher zum Erfahrungsaustausch und vermittelt wertvolles Wissen rund um die Themen Börse, Geldanlage und Altersvorsorge.

2019 war bisher ein turbulentes Börsenjahr. US-Präsident Trump, eine sich abkühlende Weltwirtschaft, Handelsstreitigkeiten, die Querelen um den Brexit und anhaltende geopolitische Konflikte sowie Rezessionsängste und billiges Zentralbankgeld haben die internationalen Finanzmärkte auf Trab gehalten. Überraschenderweise haben sich die globalen Indizes in diesen stürmischen Börsenzeiten trotzdem sehr gut entwickelt und so mancher Pessimist unter den Finanzexperten musste sich eines Besseren belehren lassen. Gerade weil es so schwer präzise vorherzusagen ist, wie sich die weltweiten Börsen entwickeln werden und wo die besten Anlagechancen liegen, hat auch in diesem Jahr wieder der Börsentag Berlin das Who-is-Who der Finanzszene nach Berlin eingeladen.

Am 12. Oktober 2019 zeigen so rund 70 Aussteller den Besuchern aus Berlin und Brandenburg die neusten Trends und Produkte rund um das Thema Geldanlage. Das qualitativ hochwertige Rahmenprogramm mit Podiumsdiskussionen und Vorträgen bietet die einmalige Gelegenheit, interessante Einblicke direkt aus erster Hand von Branchenkennern zu gewinnen.

"Der Börsentag Berlin zählt mittlerweile deutschlandweit zu den festen Terminen in der Finanzbranche. Dementsprechend breit ist auch das Spektrum der Aussteller und Referenten, die wir in diesem Jahr für uns gewinnen konnten", erklärt Dirk Mahnert, Geschäftsführer von B2MS und Mitveranstalter des Berliner Börsentags. Kent Gaertner, Geschäftsführer der Quadriga Communication GmbH, fügt hinzu: "Seit dem vergangenen Jahr hat sich insbesondere im Bereich der Geldanlage einiges getan. Das Thema Kryptowährungen hat an Relevanz gewonnen, der Handelskrieg zwischen China und den USA sorgt für Bewegung an den Börsen und die Angst vor einer neuen Ölkrise könnte für Turbulenzen sorgen. Es ist also genau die richtige Zeit, um sich mit den eigenen Finanzen genauer zu befassen und sich wertvolle Informationen aus erster Hand zu holen."

Die Palette an Ausstellern des Börsentags Berlin 2019 reicht von Banken wie Morgan Stanley, Goldman Sachs und Commerzbank über Broker wie LYNX und Admiral Markets bis hin zu Finanzmedien wie Der Aktionär oder Euro am Sonntag. Neben der Messe stehen den Besuchern wie bereits in den vergangenen Jahren mehr als 50 Fachvorträge von Referenten wie Mick Knauff oder Alfred Maydorn offen. Auch hier decken die Themengebiete die gesamte Bandbreite ab: Von neuartigen Geldanlagemöglichkeiten über den Handel mit Gold bis hin zu Aktiengeschäften und Festgeldkonten.

Der Börsentag Berlin 2019 findet am 12. Oktober 2019 im MOA-Bogen Moabit (Stephanstraße 38-43, 10559 Berlin) in statt. Ab 9.30 Uhr sind die Türen geöffnet. Um 17.00 Uhr endet die Veranstaltung. Der Eintritt zum Börsentag ist wie immer frei, eine Anmeldung über die Homepage ist jedoch erforderlich.

Weitere Informationen, das vollständige Programm sowie die Möglichkeit zur Registrierung sind unter http://www.boersentag-berlin.de verfügbar.

