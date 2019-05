Königliche 3,60 Meter! Günther Koerffer ist der Mann hinter der höchsten royalen Hochzeitstorte der Welt und der Neue bei "Das große Backen - Die Profis" ab Sonntag, 19. Mai 2019 in SAT.1

SAT.1

"Privat bin ich ein lieber Kerl. Aber in der Jury nehme ich keine Rücksicht!" Günther Koerffer ist der Neuzugang in der Jury bei "Das große Backen - Die Profis" und steht für Pâtisserie-Superlative: Der 65-Jährige ist Hofkonditor, backte bereits für den Papst - und schuf die höchste royale Hochzeitstorte der Welt. Für die schwedische Kronprinzessin Victoria und ihren Mann Daniel kreierte er einen 3,60 Meter hohen und ca. 600 Kilo schweren königlich-süßen Traum in Weiß, über den er bis heute sagt: "Das war die beste Torte, die ich je gemacht habe." Erstmals treten bei "Das große Backen" Profis an die Backöfen - in vier Folgen ab Sonntag, 19. Mai 2019, um 17:40 Uhr in SAT.1. Sie sind Pâtissiers, Konditormeisterinnen und -meister oder Chocolatiers und kämpfen in Zweierteams um den goldenen Cupcake und 10.000 Euro. Günther Koerffer weiß genau, was er sich von den Kandidaten bei "Das große Backen - Die Profis" erwartet: "Wer meine Geschmacksknospen auf der Zunge zum Hüpfen bringt, der kann mit einem guten Resultat rechnen!" Schon in der ersten Folge stellt die Jury die sechs Zweierteams auf eine technisch höchst anspruchsvolle Back-Probe. Zunächst müssen sie die Miniatur-Aufgabe "Alles aus einer Frucht" meistern. Alle Texturen sollen Mango enthalten und 50 exakt gleiche Törtchen nach Ablauf der Zeit fertig sein. Zunächst läuft alles wie beim sprichwörtlichen Brezelbacken, doch dann entgleisen Konditoreimeisterin Cosima (29, Berlin) die Gesichtszüge: "F***** Bullshit. Das darf doch nicht wahr sein!" Was ist passiert - und bedeutet das schon in Runde eins das Aus für Team Rot? Wenn sich die Kandidaten von den beiden "alten Hasen" in der Jury Nachsicht erwartet haben sollten: Pustekuchen! Bettina "Betty" Schliephake-Burchardt stellt klar: "Normal ist sehr schön, aber hier nicht gefragt. Wir erwarten das Außergewöhnliche." Und Christian Hümbs setzt noch einen obendrauf: "Ich erwarte von unseren Teams, dass sie uns umhauen." "Das große Backen - Die Profis" wird moderiert von Enie van de Meiklokjes und produziert von Tower Productions - ab Sonntag, 19. Mai 2019, um 17:40 Uhr in SAT.1. ProSiebenSat.1 Deutschland TV GmbH Kommunikation/PR Factual & Sports Eva Gradl Tel. +49 (89) 9507-1127 Eva.Gradl@ProSiebenSat1.com Bildredaktion: Clarissa Schreiner Tel. +49 (89) 9507-1191 Clarissa.Schreiner@ProSiebenSat1.com

