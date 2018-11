Team Joko ist Weltmeister! Erste Team-Edition von "Das Duell um die Welt" begeistert mit sehr starken 14,6 Prozent Marktanteil

Titel: Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas; Staffel: 1; Folge: 1; Person: Joko Winterscheidt; Copyright: ProSieben/Jens Hartmann; Fotograf: Jens Hartmann; Bildredakteur: Susi Lindlbauer; Dateiname: 1515230.cr2; Rechtehinweis: Dieses Bild darf bis eine Woche nach Ausstrahlung honorarfrei... mehr Bild-Infos Download

Unterföhring (ots) - Gemeinsam zum Weltmeister-Titel: Tim Mälzer serviert in einem Parcours inmitten von Explosionen ein besonders feuriges Gericht in Tschechien, #GNTM-Juror Thomas Hayo lässt beim Unterwasser-Shooting in Estland mit einer AK 47 auf sich schießen, Moderator Steven Gätjen tritt als Schlager-Star Ralf Acapulco auf der größten Fetisch-Bondage-Party Tokios auf und Palina Rojinski überschlagt sich 66-fach beim Paragliding in Spanien.

Die erste Team-Ausgabe von "Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas" überzeugt am Samstag zur Prime Time auf ProSieben: Sehr starke 14,6 Prozent der 14- bis 49-jährigen Zuschauer sehen den Sieg des neuen Weltmeisters Joko Winterscheidt und seinem Team, bestehend aus Tim Mälzer und Steven Gätjen. ProSieben freut sich mit einem sehr guten Tagesmarktanteil von 11,2 Prozent über den besten Samstag im zweiten Halbjahr 2018.

Für Jokos ewigen Kontrahenten Klaas bietet sich bereits kommenden Samstag (1. Dezember, 20:15 Uhr, ProSieben) die Chance auf Revanche. In der nächsten Ausgabe "Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas" kämpft Klaas gemeinsam mit Sido und Johannes B. Kerner gegen Team Joko, bestehend aus Thorsten Legat und Jeannine Michaelsen.

Basis: Marktstandard TV

Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business Intelligence Erstellt: 25.11.2018 (vorläufig gewichtet)

Bei Fragen: ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Kommunikation/PR Entertainment Kevin Körber Tel. +49 [89] 9507-1187 Kevin.Koerber@ProSiebenSat1.com Bildredaktion Susi Lindlbauer Tel. +49 [30] 3198-80822 Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.com

Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell