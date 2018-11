Musik ist Trumpf! "The Voice of Germany" und "Win your Song" machen ProSieben zum Marktführer am Donnerstag

Unterföhring (ots) - Der Show-Donnerstag macht ProSieben wieder zum Marktführer! "The Voice of Germany" begeistert in der Prime Time starke 16,4 Prozent der 14- bis 49-jährigen Zuschauer. Im Anschluss punktet auch die zweite Folge der neuen Musikshow mit Joko Winterscheidt "Win your Song" mit 11,6 Prozent Marktanteil (14-49 Jahre). Mit hervorragenden 13,7 Prozent Marktanteil ist ProSieben Marktführer am Donnerstag.

Diese Talente singen in den dritten Battles von "The Voice of Germany" am Sonntag, 25. November, um 20:15 Uhr, in SAT.1:

Eros Atomus Isler (18, Flensburg) vs. Steffen Frommberger (36, Schönstedt bei Erfurt), John Alexander Garner III (34, Heidenheim) vs. Diana Babalola (26, Hamburg), Philipp von Unold (22, Wolfratshausen bei München) vs. Ludmila Larusso (58, Köln), Linda Alkhodor (16, Berlin) vs. Abdullah Azad (19, Bad Gleichenberg, Österreich), Clifford Dwenger (25, Hamburg) vs. Felicia Peters (54, Fürth) vs. Igor Quennehen (30, Hamburg), Felicitas Mayer (20, Eitorf bei Bonn) vs. Sinem Uraz (19, Hamburg), Stefan Celar (24, Berlin) vs. Benjamin Dolic (21, Zuchwil, Schweiz), Jélila Bouraoui (39, Paris, Frankreich) vs. Guido Goh (48, Nordhastedt bei Rendsburg), Sascha Coles (32, Zweibrücken bei Saarbrücken) vs. Andreas Hauser (25, Ellmannsweiler bei Biberach)

Alle Informationen zu "The Voice of Germany" finden Sie auf der Presseseite http://presse.prosieben.de/TVOG2018 oder unter www.TheVoiceofGermany.de.

