+++ Achtung Sperrfrist (Print, Radio und Online): 18.00 Uhr +++ARD-DeutschlandTREND: Auch Anfang 2026 blicken fünf von sechs Deutschen beunruhigt auf die Verhältnisse in Deutschland

Für fünf von sechs Deutschen (84 Prozent) geben die Verhältnisse in Deutschland derzeit eher Anlass zur Beunruhigung (+1 im Vgl. zu Februar 2025). Damit ist die Beunruhigung vergleichbar hoch wie zu Beginn des vergangenen Jahres. Für aktuell 13 Prozent geben die Verhältnisse in Deutschland eher Anlass zur Zuversicht (+1). Das hat eine repräsentative Umfrage von infratest dimap unter 1.323 Wahlberechtigten für den ARD-DeutschlandTREND von Montag bis Mittwoch dieser Woche ergeben.

Die wirtschaftliche Lage in Deutschland hält jeder fünfte Deutsche (20 Prozent) aktuell für sehr gut bzw. gut – das sind vier Prozentpunkte mehr als im Februar 2025. Eine deutliche Mehrheit von 79 Prozent hält die gegenwärtige wirtschaftliche Lage in Deutschland hingegen für weniger gut bzw. schlecht (-4).

Die staatliche Steuerung der Zuwanderung wird zwar deutlich milder bewertet als Anfang 2025: Jeder Dritte (32 Prozent) ist aktuell der Meinung, die Kontrolle darüber, welche und wie viele Zuwanderer nach Deutschland kommen, gelinge dem Staat sehr gut bzw. gut – das sind 23 Prozentpunkte mehr als im Januar 2025. Wie damals hält allerdings weiterhin eine Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger (61 Prozent) das Gelingen der Zuwanderungssteuerung momentan für weniger gut bzw. schlecht (-24).

Befragungsdaten

Grundgesamtheit: Wahlberechtigte ab 18 Jahren in Deutschland

Fallzahl: 1.323 Befragte

Erhebungszeitraum: 5. bis 7. Januar 2026

Erhebungsverfahren: Zufallsbasierte Telefon- und Online-Befragung

Schwankungsbreite: 2* bis 3** Prozentpunkte

* bei einem Anteilswert von 10% ** bei einem Anteilswert von 50%

Die Fragen im Wortlaut:

Finden Sie, dass die Verhältnisse derzeit in Deutschland eher Anlass zur Zuversicht oder eher Anlass zur Beunruhigung geben?

Wie beurteilen Sie die gegenwärtige wirtschaftliche Lage in Deutschland? Sehr gut, gut, weniger gut oder schlecht?

Gelingt dem Staat die Kontrolle darüber, welche und wie viele Zuwanderer in die Bundesrepublik kommen, gegenwärtig sehr gut, gut, weniger gut oder schlecht?

