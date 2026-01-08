ARD Das Erste

Handball-EM ab dem 15. Januar in der ARD

Bild-Infos

Download

München (ots)

Alle deutschen Spiele gemeinsam mit dem ZDF im TV, so viele Livestreams wie noch nie in der ARD Mediathek und umfassende Berichterstattung auf allen Plattformen

Am 15. Januar startet das erste sportliche Großereignis des Jahres: die Handball-EM in Dänemark, Schweden und Norwegen. Die ARD bietet dazu ein umfangreiches crossmediales Programm auf allen Plattformen. Los geht's direkt am Donnerstag, 15. Januar, mit dem Spiel Deutschland - Österreich, das ab 20:15 Uhr (Anwurf 20:30 Uhr) im Ersten live aus Herning übertragen wird. Direkt zwei Tage später, am Samstag, 17. Januar, zeigt Das Erste die zweite Vorrunden-Begegnung der deutschen Nationalmannschaft gegen Serbien live ab 20:15 Uhr (Anwurf: 20:30 Uhr). Wenn das deutsche Team die EM-Hauptrunde erreicht, sind zwei der vier Spiele, die ebenfalls in Herning ausgetragen werden, im Ersten zu sehen. Außerdem wäre ein Halbfinale mit Deutschland bei der ARD.

Alle deutschen Spiele gibt es live parallel in der ARD Mediathek, dazu ca. 40 weitere EM-Spiele im Livestream. "Unser Streaming-Angebot ist so umfangreich wie noch nie bei einer Handball-EM! Gemeinsam mit dem ZDF können wir eine Vielzahl der nicht-deutschen Begegnungen zeigen und so einen großartigen Einblick in das gesamte Turnier gewähren", so ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky.

In der ARD Mediathek gibt es außerdem Zusammenfassungen, Highlights und Relives zu sehen. Die deutschen Spiele werden darüber hinaus in der Audio-Vollreportage angeboten (ARD Audiothek und sportschau.de), im ARD-Hörfunk zusätzlich Talks, Gespräche, Interviews und vieles mehr. Umfassend berichtet die ARD auch auf sportschau.de und über Social Media.

Alex Schlüter moderiert die Sendungen von der Handball-EM im Ersten, mit dem erfahrenen Experten Dominik Klein an seiner Seite. Reporter im TV ist Florian Naß, auch dieses Mal wieder unterstützt von Ex-Nationalspieler und Weltmeister von 2007 Johannes Bitter. Die Federführung für die Übertragungen von der Handball-EM in der ARD liegt beim Norddeutschen Rundfunk.

Einen ersten Vorgeschmack auf den Beginn der EM liefern zwei Vorbereitungsspiele der deutschen Nationalmannschaft gegen Kroatien. Heute Abend geht es in Zagreb gegen den WM-Zweiten von 2025, live in der ARD Mediathek ab 20:30 Uhr. Das Rückspiel in Hannover gibt es am kommenden Sonntag, 11. Januar im Anschluss an den Wintersport ab ca. 18:00 Uhr (Anwurf: 18:05 Uhr) live im Ersten und in der ARD Mediathek.

Neu in der ARD Mediathek ist außerdem seit dem 7. Januar die Dokumentation " Generation Goldjungs - unsere neuen Handballstars" über drei der größten deutschen Handballtalente: Renars Uscins, wurfgewaltiger Rückraumspieler und Deutschlands Handballer des Jahres 2024 aus Hannover, David Späth, emotionsgeladener Torhüter aus Mannheim, der nicht nur wegen seiner Körpergröße von 2,02 Metern herausragt, und Marko Grgic, Rückraumspieler der SG Flensburg-Handewitt und Bundesliga-Torschützenkönig 2024/25. Sie bilden zusammen ein Trio, das nach Silber bei Olympia 2024 nun bei der EM den ersten Titel seit 2016 gewinnen will.

Ausführlichere Informationen zu den Übertragungen von der Handball-EM in der ARD gibt es hier: Eine Handvoll Wahnsinn.

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell